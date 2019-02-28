朱立人雙響炮、張育成代打二壘安　印地安人兩地春訓全勝

▲張育成(左)、朱立人(右)。（圖／朱立人提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

印地安人28日兵分兩路進行春訓，面對釀酒人的比賽，朱立人2打數擊出雙響砲，張育成則是面對水手代打敲出二壘安，幫助球隊兩場都拿下勝利。

印地安人面對釀酒人前6局戰成1比1，7局朱立人跟著鮑爾斯（Jake Bauers）的兩分砲後面代打上場，擊出「背靠背」全壘打幫助印地安人擴大到4比1，9局2出局再從威爾克森（Aaron Wilkerson）手中敲出陽春砲，單場2打數2發全壘打貢獻2分打點，終場球隊6比1大勝。

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The @Indians' split-squad win over Milwaukee featured FIVE big flies: one from @JakeBauers11 and two each from Li-Jen Chu and Mark Mathias.#RallyTogether pic.twitter.com/FfJcUSXuXA — SportsTime Ohio (@SportsTimeOhio) 2019年2月27日

另一場印地安人春訓賽事，雖然第2局就被水手灌進5分陷入落後，但6、7兩局吹起反攻號角個別灌進3分以6比5超前。8局下半印地安人首名打者羅德里奎茲（Nellie Rodriguez）觸身球上壘，張育成代打上場擊出二壘安形成無人出局二、三壘局面，可惜後面3個棒次都沒辦法打回跑者，最終印地安人以6比5收下勝利。

胡智為今年從光芒轉戰印地安人，加上原本印地安人3A的張育成、江少慶以及2A的朱立人都獲得春訓的機會，形成4台將齊聚同一隊參加春訓的景象。

這次春訓印地安人只帶了4名捕手，而朱立人也是4人中唯一非40人名單選手。2016到2018年間張育成在小聯盟擊出322支安打，朱立人則是260安，分居這階段印地安人小聯盟安打排行榜第4與第7多。