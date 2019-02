朱立人雙響炮、張育成代打二壘安　印地安人兩地春訓全勝

▲張育成(左)、朱立人(右)。(圖/朱立人提供)

記者潘泓鈺/綜合報導

印地安人28日兵分兩路進行春訓,面對釀酒人的比賽,朱立人2打數擊出雙響砲,張育成則是面對水手代打敲出二壘安,幫助球隊兩場都拿下勝利。

印地安人面對釀酒人前6局戰成1比1,7局朱立人跟著鮑爾斯(Jake Bauers)的兩分砲後面代打上場,擊出「背靠背」全壘打幫助印地安人擴大到4比1,9局2出局再從威爾克森(Aaron Wilkerson)手中敲出陽春砲,單場2打數2發全壘打貢獻2分打點,終場球隊6比1大勝。

The @Indians' split-squad win over Milwaukee featured FIVE big flies: one from @JakeBauers11 and two each from Li-Jen Chu and Mark Mathias.#RallyTogether pic.twitter.com/FfJcUSXuXA