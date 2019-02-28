塞爾提克狀況連皮爾斯都看不下去　更看好暴龍稱霸東區

▲皮爾斯看好暴龍稱霸，認為雷納德比厄文強。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

退役球星皮爾斯過去曾幫助塞爾提克奪下總冠軍，在隊史上有著重要的地位，而正常情況下，許多退役球星都會支持自己的球隊，但綠衫軍本季狀況起伏不定，現在連皮爾斯(Paul Pierce)都看不下去，近期受訪表示自己更看好暴龍能稱霸東區並拿下總冠軍，因為雷納德(Kawhi Leonard)比厄文(Kyrie Irving)更強，團隊氣氛也比較好。

隨著詹姆斯轉戰西區，也讓本季東區呈現列強爭奪的情況，近年一直是東區強權的綠衫軍在陣容比上季更完整情況下，打出的表現卻不如外界預期，甚至更衣室氣氛也出現問題，反觀暴龍同樣也是長期以來東區的強隊，季初還長時間坐穩聯盟龍頭寶座，現在戰績也仍是聯盟第2，對此皮爾斯被問及這兩支隊伍更看好誰毫不猶豫選擇多倫多軍團。

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皮爾斯表示，「我不會騙你，我會選擇暴龍，我喜歡他們對雷納德做的一切，最近他們還加入了小賈索(Marc Gasol)以及林書豪戰力又再提升，同時他們的更衣室氣氛不像波士頓那麼混亂；塞爾提克曾經有幾個星表現得很好，但現在卻不是如此，而暴龍一整季都很穩定，綠衫軍雖然有厄文這樣的超級巨星，但毫無疑問雷納德是更好的球員，多倫多的陣容就是為了贏球打造，我認為他們能贏得總冠軍。」

綠衫軍上季憑藉殘缺的陣容卻一路殺入東區冠軍戰，還與騎士大戰7場才落敗，本季他們全員健康出戰，原先外界都認為他們會稱霸東區，但現在他們卻僅以37勝24敗的戰績排在東區第5，若再無法找到解決辦法，進入季後賽他們勢必會面臨更嚴峻挑戰。

▲雷納德。（圖／CFP）