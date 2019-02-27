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猿鷹戰／戰桃猿登板　宋家豪期待對決林泓育、郭嚴文

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▲▼日職樂天金鷹來台對抗練球日-宋家豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲日職樂天金鷹來台對抗練球日，宋家豪（右）與一軍投手教練森山良二（左）。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天金鷹宋家豪即將於27日與Lamigo桃猿交流賽，宋家豪目前春訓調整不錯，也很期待與桃猿打者對決，特別是南英學長林泓育與郭嚴文，還有中華隊曾同隊的陳俊秀。

宋家豪上表示，「目前調整不錯都還正常範圍內，很期待對決桃猿打者，不知道會何時登板，但期待能上場。」他說，春訓期間沒有什麼項目是特別加強，反而是每一步都要做得更扎實，讓身體更強壯，畢竟球季很長，每件事不能鬆懈下來，不能馬乎，每件事做得很完整。

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▲▼日職樂天金鷹來台對抗練球日-宋家豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲宋家豪練習。（圖／記者黃克翔攝）

宋家豪前一次出賽是對巨人，馬上就要在台灣實戰登板，他坦言，「目前丟球的感覺和實戰都不錯，上一次對巨人第2次出賽，有達到自己的要求，沒有想要馬上達到季賽的感覺，畢竟距離季賽還有一個月時間，所以一步一步慢慢來，慢慢調整起來，直球和變化球狀況不錯。」對於本季中繼或終結角色沒有特別設定，宋家豪說，「以球隊勝利為目標。」

宋家豪說，「最想對決林泓育、郭嚴文，因為去年南英OB沒有打到，陳俊秀是中華隊同隊，想跟他們敘敘舊，讓他們看到我的成長。」

▲▼日職樂天金鷹來台對抗練球日-宋家豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲宋家豪練習。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 日職宋家豪樂天金鷹
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