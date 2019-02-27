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中職／50萬俱樂部拚16人破紀錄　高國輝、林哲瑄成變數

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▲▼2019年富邦悍將春訓開訓儀式-高國輝。（圖／記者黃克翔攝）

▲高國輝。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿談妥全數球員薪水，27日宣布剩餘談約結果，主力郭嚴文本季月薪升至50萬。中職上季共15名選手月薪達50萬級追平紀錄，本季確定12名至少50萬；是否有望挑戰16人超越紀錄，恐面臨大幅減薪的高國輝、林哲瑄將成變數。

林智勝去年以120萬為中職最高薪，林益全80萬居次，再來依序為高國輝75萬、彭政閔70萬、胡金龍70萬、周思齊65萬、李振昌62萬、鄭凱文60萬、林哲瑄60萬、陳鏞基55萬、林泓育55萬、潘威倫53萬、陳俊秀52萬、王柏融50萬、潘武雄50萬；共15名球員超越50萬。

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胡金龍、李振昌、潘武雄、潘威倫、陳鏞基、陳俊秀為複數年約，本季月薪仍超過50萬，林泓育去年季中提前換約，今年月薪衝到70萬元，彭政閔最後一年球季，月薪為70萬，胡金龍則以75萬成「薪一哥」，鄭凱文雖遭減薪，但本季仍有50萬元。

而「50萬俱樂部」今年有3名新成員加入，除了郭嚴文之外，另有桃猿終結者陳禹勳，本季月薪55萬，中信兄弟外野手張志豪月薪也來到50萬，目前確定12人擁50萬身價。

雖有3名新成員加入，但擁百萬身價的林智勝本季遭到大砍薪，月薪僅剩40萬，林益全、高國輝、周思齊、林哲瑄因球隊戰績不佳，新球季將面臨減薪，其中高國輝、林哲瑄外傳身價可能大跌，保住50萬身價成挑戰。

▲郭嚴文。（圖／桃猿提供）

▲郭嚴文。（圖／桃猿提供）

關鍵字： 中職高國輝富邦悍將中信兄弟Lamigo桃猿統一獅林哲瑄郭嚴文
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