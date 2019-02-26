證件妹吳佳穎射擊世界盃鍍銀　東京奧運門票到手

▲吳佳穎。（圖／資料照）



記者洪偵源／綜合報導

2020年東京奧運射擊項目，中華隊再添一席參賽資格，由「證件妹」吳佳穎在ISSF（國際射擊總會）世界盃新德里站，於女子10公尺空氣手槍奪下銀牌，確定繼田家榛後，獲得通往東京的入場券。

由於賽制屬性，射擊通常會是最早誕生奧運資格的運動種類，2016年里約奧運，吳佳穎就是中華隊第一位獲得奧運門票的選手。

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這次東京奧運資格角逐，同樣由射擊先傳來捷報，去年的雅加達-巨港亞運結束後，就由田家榛在昌源世錦賽取得女子25公尺運動手槍的奧運門票，今年換吳佳穎叩關奧運。

吳佳穎在2011年深圳世大運因為選手證上的大頭照甜美可人，引起媒體注意而爆紅，因此獲得證件妹的綽號，是實力與美貌兼具的好手。

吳佳穎在世界盃新德里站闖進女子10公尺空氣手槍決賽，以238.4分的成績獲得銀牌，金牌由匈牙利選手梅傑（Veronica Major）所拿下。

這是吳佳穎生涯第二次叩關奧運殿堂，當時在女子10公尺空氣手槍資格賽止步，未能闖進決賽，失落加上與韓籍教練一路以來的磨合不佳，一度淚灑賽場。



世界盃系列賽是ISSF認證的東京奧運資格賽，新德里為年度第一站，接下來還有北京、慕尼黑以及里約站，年終賽則在杜拜。