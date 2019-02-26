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沖繩現場／從歡送會追到沖繩　王柏融、陽岱鋼粉絲大比拼

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▲▼王柏融歡送會,球迷致詞並擁抱王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／沖繩報導

王柏融今年加入日本職棒北海道日本火腿鬥士，離開待了3年半的Lamigo桃猿，讓許多球迷都相當不捨，但也都希望他能挑戰自己，往更好的舞台發展。

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,台灣球迷幫王柏融加油。（圖／記者季相儒攝）

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▲▼王柏融與陽岱鋼球迷。（圖／記者季相儒攝）

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,台灣球迷幫陽岱鋼加油。（圖／記者季相儒攝）

儘管今年王柏融春訓期間以及不在台灣，而是隨著火腿到亞利桑那、沖繩，過去王柏融在桃猿的球迷仍相當死忠，陪著他到沖繩，希望能繼續為他們最愛的王柏融加油打氣。

有球迷從1月20日的王柏融歡送會就到場，2月中開始王柏融在沖繩春訓，他們平日無法到場為王柏融加油，假日特別搭機，只看一場比賽又回到台灣。

2月23日雖然是週六，王柏融也在沖繩對戰廣島，不過當天是台灣連假的補班日，許多人都必須要工作，因此王柏融的球迷在23日下班後搭機到沖繩，住了一晚之後，特別在24日進場觀看他與巨人的比賽，看完之後就又要回台灣。

除了王柏融外，陽岱鋼的粉絲也很多，許多球迷衝著24日的台灣強打同場，執著著一定要進場，特地搭機來為自己最愛的球員加油，雙方也都在比，看什麼加油配備比較齊全。

這一家人都是陽岱鋼的粉絲，他們買了陽岱鋼的商品，希望為陽岱鋼加油，不過他們也說：「當然也要為王柏融加油。」雖然他們也想買王柏融商品，不過火腿這次在沖繩的商品早就銷售一空。

關鍵字： 沖繩春訓日職王柏融巨人陽岱鋼
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