運動雲

> >

HBL／賽前含淚熱身　松山馬勵兄弟抱憾畢業

ETtoday運動雲

▲▼ 松山高中林勵、馬建豪 。（圖／記者洪偵源攝）

▲隨著松山無緣4強，林勵與馬建豪領軍的時代宣告結束，陣容將再度洗牌。（圖／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／台北報導

由於賽前就確定無緣4強，松山高中熱身時就呈現低氣壓，尤其高三球員，核心人物馬建豪與林勵，雖在下半場找回狀態，並以72比67擊敗南山高中，但仍帶著遺憾結束高中生涯。

松山8強賽後段吞下3連敗，造成戰績與別隊互咬，除了自己要贏南山，還要指望別隊幫忙擊敗高苑、能仁才有晉級可能，但高苑、能仁都贏球後，宣告松山無緣挑戰3連霸。

請繼續往下閱讀...

松山教頭黃萬隆表示，林勵上半場情緒明顯低落，就把他換下場，並問高三球員下半場要不要打，這可能是高中最後的比賽，很高興高三球員也能堅持住。

林勵表示，第一次贏球還這麼不開心，上一屆是第一次沒有想太多，很順利奪冠，這一次壓力全是自己給的，賽前就知道球隊無緣4強，帶著失落心情在熱身。

「打沒幾分鐘教練看我還在難過就把我換下來，跟我說可能最後這二、三十分鐘，高中生涯要結束了，到底要不要打，我想了想說我要打。」

林勵提到，情況已經發生了，就好好打完，只是看到這麼多松山球迷來加油，場面很催淚，讓他熱身時就很想哭。

長人射手馬建豪賽後也忍不住拭淚，他此次還因為參加NBA無疆界籃球營，缺席第一場比賽，並自責在連敗期間，沒有把狀況調整好來幫助球隊，如果當時能放開來打，就不會有現在的局面。

「就是自己的問題，沒有調整好，很對不起球隊。」馬建豪哽咽説，投一兩顆不進，就開始沒信心，賽前也是熱身時就泛淚，最後一場就想說放開來打。

馬建豪出國打球的意願非常明確，並表示松山花這麼多時間來栽培他，也不想辜負教練，為了教練與自己，將來會好好努力。

▲▼ 松山高中林勵、馬建豪 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： HBL馬建豪林勵松山高中
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

熱門新聞

大聯盟百年從未出現過！　她只花4局轟「完全全壘打」

卡特指林書豪偷他的綽號　豪哥表明「粉絲身分」老飛人秒變臉

林書豪3度連線伊巴卡送5助攻　暴龍7連勝遭舊將羅斯終結

沖繩現場／不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

日職／超誇張！5萬人搶買廣島門票　場面混亂出動警察

讚林書豪攻守俱佳最可靠　克里福德：他的防守能力被忽略

讀者回應

﻿

最新新聞

1和平館計分板重頭到尾都故障

2HBL男女4強名單全數出爐

3洋基7年7000萬綁定外野手希克斯

4富邦盃少棒富邦盃少棒／MVP黃天賜當英雄　看齊陳金鋒「勇敢揮棒」MVP黃天賜學陳金鋒勇敢揮棒

5謝亞軒OT神射　捍衛健行主場勝

熱門新聞

1MLB也沒有過 她轟「完全全壘打」

2卡特指林書豪偷他的綽號　嚇到豪哥

3豪哥送5助攻　暴龍7連勝遭魔術終結

4日媒讚：王柏融守三壘夠水準

55萬人搶廣島門票　場面混亂出動警察

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！　敲出深遠三壘安打

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

李智凱鞍馬連奪兩金　離奧運只差一步

佩服王柏融態度 火腿球探：他會有高打擊率

面對陌生日職手感火燙 王柏融：還要調整

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366