HBL／賽前含淚熱身　松山馬勵兄弟抱憾畢業

▲隨著松山無緣4強，林勵與馬建豪領軍的時代宣告結束，陣容將再度洗牌。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／台北報導

由於賽前就確定無緣4強，松山高中熱身時就呈現低氣壓，尤其高三球員，核心人物馬建豪與林勵，雖在下半場找回狀態，並以72比67擊敗南山高中，但仍帶著遺憾結束高中生涯。

松山8強賽後段吞下3連敗，造成戰績與別隊互咬，除了自己要贏南山，還要指望別隊幫忙擊敗高苑、能仁才有晉級可能，但高苑、能仁都贏球後，宣告松山無緣挑戰3連霸。

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松山教頭黃萬隆表示，林勵上半場情緒明顯低落，就把他換下場，並問高三球員下半場要不要打，這可能是高中最後的比賽，很高興高三球員也能堅持住。

林勵表示，第一次贏球還這麼不開心，上一屆是第一次沒有想太多，很順利奪冠，這一次壓力全是自己給的，賽前就知道球隊無緣4強，帶著失落心情在熱身。

「打沒幾分鐘教練看我還在難過就把我換下來，跟我說可能最後這二、三十分鐘，高中生涯要結束了，到底要不要打，我想了想說我要打。」

林勵提到，情況已經發生了，就好好打完，只是看到這麼多松山球迷來加油，場面很催淚，讓他熱身時就很想哭。

長人射手馬建豪賽後也忍不住拭淚，他此次還因為參加NBA無疆界籃球營，缺席第一場比賽，並自責在連敗期間，沒有把狀況調整好來幫助球隊，如果當時能放開來打，就不會有現在的局面。

「就是自己的問題，沒有調整好，很對不起球隊。」馬建豪哽咽説，投一兩顆不進，就開始沒信心，賽前也是熱身時就泛淚，最後一場就想說放開來打。

馬建豪出國打球的意願非常明確，並表示松山花這麼多時間來栽培他，也不想辜負教練，為了教練與自己，將來會好好努力。