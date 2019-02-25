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為全英賽熱身！周天成拼衛冕　桃田賢斗、林丹出征德國公開賽

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▲▼丹麥公開賽,周天成（圖／CFP）

▲周天成（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級300賽德國公開賽26日即將登場，世界第一的日本球王桃田賢斗、台灣一哥周天成都有參賽，女單部分，世界球后戴資穎沒有參賽，剛奪下西班牙大師賽冠軍的台將男雙組合王齊麟／李洋，則要再拼一座冠軍。

德國公開賽26日即將登場，緊接著就是超級1000賽的全英公開賽，德國公開賽也被許多選手視為是全英賽的熱身，因此在男單部分，桃田賢斗、西本拳太、常山幹太、泰國佩爾帕達布（Khosit PHETPRADAB），以及去年德國公開賽冠軍周天成也有參賽力拚衛冕，周天成首戰將要碰上大陸周澤奇。

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另一位台灣好手王子維首輪就碰上桃田賢斗，可說是一場硬仗，其他選手包括拼德國站第7冠的林丹、香港伍家朗、馬來西亞李梓嘉也都有參賽。

▼ 桃田賢斗 。（圖／CFP）

▲▼ 桃田賢斗 。（圖／CFP）

女單則由日本奧原希望首輪對上丹麥的萊恩，以及日本山口茜對上大陸前球后李雪芮，其他好手包括泰國依瑟儂、印尼東宗、日本高橋禮華都有參賽。

男雙部分，台將則有三組出賽，王齊麟／李洋新組合對上大陸組合任翔宇／歐烜屹；大會第6種子廖敏竣／蘇敬恆首戰對上馬來西亞組合張御宇／王耀新，雙方交手三次，廖蘇配握有一勝；盧敬堯／楊博涵首戰則是丹麥組合馬蒂亞斯（Mathias BAY-SMIDT）／拉塞（Lasse MØLHEDE），雙方未交手。

王齊麟／李洋在西班牙大師賽奪下合拍後的首冠，也為今年羽球台將們先拿下首冠，本站也要再力拼一座冠軍。戴資穎以及印度辛度沒有參與德國公開賽，將要全心備戰全英公開賽。

▼林丹 。（圖／CFP）

▲▼泰國大師賽,林丹 。（圖／CFP）

關鍵字： 德國公開賽周天成王子維
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