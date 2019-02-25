大聯盟百年從未出現過！　她只花4局轟「完全全壘打」

▲阿肯色州立大學女壘隊球員吉布森敲出極罕見「完全全壘打」。（圖／翻攝自推特@wholehogsports）



記者路皓惟／綜合報導

棒壘球中要演出「完全打擊」已經很困難，想要達成「完全全壘打」不僅難上加難，還需要運氣。一名來自阿肯色州立大學女壘隊選手吉布森（Danielle Gibson）竟然只花4局就締造了「完全全壘打」驚人紀錄，成為史上第2人。

這名阿肯色州立大學大二學生，先是在首局轟出兩分砲，接著第2局再轟三分彈，3局扛出滿貫砲，第4局再敲出陽春全壘打，吉布森一人包辦10分打點，率隊15比3痛宰對手，她不僅是NCAA史上第6人完成單場4轟的選手，也是史上第2位締造「完全全壘打」的球員。

請繼續往下閱讀...

吉布森在轉學到阿肯色州立大學就讀前，去年在亞利桑那州大出賽59場比賽，其中58場先發，整季一共擊出12支全壘打，今天她單場一口氣敲4轟，已經達到去年球季的的三分之一。

儘管出現在大學女壘賽場上，但這項成就實在非常難得，超過百年歷史的大聯盟，單場4轟也僅出現過18次，目前還尚未有人達成「完全全壘打」成就，吉布森這項紀錄連大聯盟球員都讚嘆，立即在社群網站上瘋傳。