大聯盟百年從未出現過！　她只花4局轟「完全全壘打」

▲阿肯色州立大學女壘隊球員吉布森敲出極罕見「完全全壘打」。(圖/翻攝自推特@wholehogsports)



記者路皓惟/綜合報導

棒壘球中要演出「完全打擊」已經很困難,想要達成「完全全壘打」不僅難上加難,還需要運氣。一名來自阿肯色州立大學女壘隊選手吉布森(Danielle Gibson)竟然只花4局就締造了「完全全壘打」驚人紀錄,成為史上第2人。

這名阿肯色州立大學大二學生,先是在首局轟出兩分砲,接著第2局再轟三分彈,3局扛出滿貫砲,第4局再敲出陽春全壘打,吉布森一人包辦10分打點,率隊15比3痛宰對手,她不僅是NCAA史上第6人完成單場4轟的選手,也是史上第2位締造「完全全壘打」的球員。

吉布森在轉學到阿肯色州立大學就讀前,去年在亞利桑那州大出賽59場比賽,其中58場先發,整季一共擊出12支全壘打,今天她單場一口氣敲4轟,已經達到去年球季的的三分之一。

儘管出現在大學女壘賽場上,但這項成就實在非常難得,超過百年歷史的大聯盟,單場4轟也僅出現過18次,目前還尚未有人達成「完全全壘打」成就,吉布森這項紀錄連大聯盟球員都讚嘆,立即在社群網站上瘋傳。

