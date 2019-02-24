高中木聯／投到強制退場！游騰堯領軍　壽山爆冷晉級

▲高中木聯，壽山晉級12強。（圖／壽山提供）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽第三階段16強分組循環賽，壽山與玉里之戰，王牌投手游騰堯銜命先發，投滿投球數限制才退場，用卡特球有效壓制下，率隊以5比2淘汰玉里，搶下12強晉級資格。

壽山與玉里5局結束戰成1比1平手，6局下壽山突破防線，簡呈皓突襲短打上壘，王騰玉獲得保送，隊長高家俊二壘安打帶回2分，8局下簡呈皓再度靠腳程跑出內野安打，2出局後高家俊再利用失誤上壘，林威志補上右外野安打，此局再添2分，讓玉里無力反撲。

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游騰堯主投119球，接近單場120球限制，直到9局解決1人後才退場，被敲6支安打，奪6次三振，失2分有1分責失，拿下勝投。總教練郭東晏表示，本來想換投，但「油條」（游騰堯的綽號）想投下去，就讓他完成這場，這場比賽攻擊有隊長高家俊，防守有游騰堯，他們兩個帶起球隊，攻擊方面雖然高家俊是關鍵，但不得不提的是，簡呈皓兩支內野安打也是「KEY MAN」。

壽山前兩戰不敵穀保及高苑，拼這場勝利，游騰堯坦言，「籤是我抽到，看到這組合，就知道我必須專心準備這場，用直球、滑球、曲球讓對方打不好，卡特球決勝最有效果，其實7局教練有想把我換下來，我跟他說我想繼續投下去。」與游騰堯搭配的捕手，也是壽山的隊長高家俊，他說，「游騰堯的卡特球能擾亂打者節奏。」

郭東晏坦言，我們實力不被看好，戰力來講，玉里攻擊比較好，我們拼到爆冷晉級，歸功球員。隊長高家俊也說，「看大家每場都這麼拼，學弟們一場比一場進步，真的很感動。」

▲高中木聯，壽山游騰堯。（圖／記者楊舒帆攝）

