高中木聯／普門左投鄭澔95球完封勝　將強碰平鎮爭8強

▲高中木聯，平鎮李灝宇。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽第三階段16強分組循環賽，平鎮保持連勝，將挑戰普門爭取前8強種子，穀保、高苑也順利過關，24日正面交鋒，也是爭取率先前進8強資格。

A組賽事，平鎮高一投手陳志杰先發5局失1分壓制，徐若熙中繼3局無失分，宋晟睿把關最後一局，3投輪番上陣封鎖鶯歌工商，打擊方面第8棒至第1棒李孟哲、李灝宇、何逸龍各2安打串連，最終以6比1取勝。

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另一場A組賽事，普門前2局就攻下4分讓成德無法翻身，也讓先發左投鄭澔吃下定心丸，他用95球，完封9局，加上普門打線由第6、7棒林宥辰、陳震洋都演出猛打賞領軍，火力有效發揮，幫助普門最終以9比0獲勝。

B組賽事都呈現一面倒，高苑全場掃8支安打，最終以7比2擊敗玉里高中，陳致佑先發5局無失分奪勝投；另一戰穀保黃震武先發未滿3局失3分，左投岳政華精彩後援5.2局飆8K拿下勝投，穀保全場掃14支安打，火力集中在何恆佑，演出3安打猛打賞，最終以10比3獲勝，穀保與高苑24日將正面對決。

第三階段16強分組循環賽將於24日進行第三天賽事，目前普門與平鎮、高苑與穀保、大理與三民、南英與嘉中將爭取8強種子，鶯歌與成德、壽山與玉里、強恕與西苑、善化與東石，這4場比賽，獲勝隊伍擠進12強，落敗則遭到淘汰。

▲高中木聯，普門左投鄭澔。（圖／學生棒聯提供）