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林書豪已成亞裔美國人代表　自認很瘋狂挑戰每個人觀點

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▲暴龍林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪認為自己成為亞裔美國人的代表有時很糟糕卻也很瘋狂。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

林書豪在季中交易後被老鷹買斷並加盟暴龍，由於暴龍位於多倫多，有著廣大的亞裔以及華裔族群，使林書豪在主場首戰就受到熱情歡迎，NBA歷史上第一位台裔美國球員，林書豪無疑成為亞裔美國人的代言人，他近期接受《The Undefeated》專訪，卻認為這樣的情況有時候很糟糕，但也非常瘋狂。

由於美洲地區有著相當多的種族，種族話題在當地也非常敏感，在NBA戰場亦是如此，林書豪時常因為是唯一個黃種人球員得不到球員以及裁判青睞，過去他留著黑人辮髮，卻遭到前籃網前鋒馬丁(Kenyon Martin)的批評，說他「想當黑人，我們知道了，但是你姓林。」這番言論也引起大批網友撻伐。

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▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

但現在林書豪來到暴龍有著大量亞裔及華裔族群，身為歷史第一位台裔美國人，自然非常受歡迎，也幾乎代表整個種族，對此林書豪受訪表示，「起初這對我來說真的很掙扎，但現在我卻更加擁抱它並更有能力去處理。我並不完美，但我知道在我職業生涯的這個階段想成為誰，所以我一直以正確的方式前進。

隨後林書豪被問到身為唯一的亞裔美國人是什麼感覺表示，「有時候真的滿糟糕的，但其他時候仍非常瘋狂。這非常棒，因為可以挑戰每個人的觀點，我支持更多的亞洲人來到這裡。去年，我還在布魯克林的時候，在夏季聯賽中有丁彥雨航，我就跟他說，『兄弟，請成為球隊的一員，在賽季期間我們會一起過得很開心。』

目前林書豪加盟暴龍也非常融入球隊，23日對決馬刺比賽，他在末節獨拿9分，一舉幫助球隊奠定勝基，不僅讓主場球迷超沸騰，也再次證明自己身手。

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪在暴龍相當受歡迎。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍林書豪
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