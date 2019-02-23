沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！敲出深遠三壘安打

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／沖繩報導

北海道火腿鬥士23日作客沖繩市立野球場，面對主場的廣島鯉魚，火腿王柏融扛下先發第3棒、指定打擊，首打席王柏融敲出內野安打，第2打席遭到解決，不過第3度上場，王柏融敲出三壘安打，隨後隊友横尾俊建全壘打，火腿拿下2分，2比4落後廣島。

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▲王柏融回到本壘，跑回火腿第1分。（圖／記者季相儒攝）



此戰火腿面對曾在2015年以1.85防禦率拿下央聯防禦率王，2016年拿下澤村賞，有大聯盟資歷的洋投強森（Kris Johnson），首棒打者西川遙輝先敲出安打上壘。

1出局後王柏融敲出二壘滾地球，菊池涼介雖然即時攔下，但傳向一壘時，王柏融靠著一雙快腿，已經站上一壘。

4局上廣島換上海勒維格（Johnny Hellweg）登板，面對王柏融第一球就投到147公里，第2球王柏融出手，再度敲成二壘方向滾地球，王柏融遭到刺殺。

4局下廣島靠著菊池涼介、坂倉将吾、鈴木誠也連續3支安打，加上西川龍馬高飛犧牲打，以及洋砲米吉亞全壘打，一口氣拿下4分。

▲▼王柏融敲出三壘安打。（圖／記者季相儒攝）



6局上廣島換上第4任投手勞倫斯（Casey Lawrence），王柏融在2壞球之後敲出中右外野方向深遠飛球，形成三壘安打。

王柏融來到日職春訓，連續7場敲出安打，目前16打數10支安打，打擊率6成25。