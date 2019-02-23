唐斯出車禍！生涯首度缺賽　連續出戰303場紀錄中斷

▲唐斯遭遇車禍生涯首度缺賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

灰狼主力中鋒唐斯(Karl-Anthony Towns)在23日要前往比賽的途中遭遇了一場車禍，儘管他並無大礙並且也順利隨隊前往紐約，不過根據聯盟防止腦震盪規定，唐斯對決尼克一戰並無法上場，這也是他生涯首度缺席比賽。

根據灰狼官網公布消息，教練桑德斯(Ryan Saunders)表示，唐斯是在要前往機場的路上，自行開車遭逢車禍，最後仍趕上前往紐約的班機隨隊前往麥迪遜花園廣場，但並沒有參與球隊早上的訓練，而唐斯對決尼克一戰確定無法出賽，下一場對戰公鹿能否上場也是未知數。

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自2015年進入聯盟以來，唐斯可說是聯盟鐵人代表，生涯前3季82場例行賽全部打滿，目前已經連續出賽303場，這次的意外將讓他連續出場紀錄被中斷，也是唐斯生涯首度缺賽。本季唐斯出賽57場比賽，場均出賽33.1分鐘可以攻下23.1分，12籃板，3.2助攻。

對於唐斯的意外，桑德斯表示，「我們將會持續關心後續的發展，希望他能盡快回到戰場。唐斯是名很棒的球員，每個人都應該注意到他的耐久性，從教練角度來看，會希望有像唐斯這樣的球員能上場，」威金斯(Andrew Wiggins)則說，「最重要的是他人平安，因為很多意外都讓人無法想像，但上帝正在保護他，對此我們感到非常高興。」

▲唐斯連續303場出賽紀錄中斷。（圖／路透社）