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墨西哥公布3月日本交流賽名單　假先發先驅羅莫入選

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▲▼光芒，羅莫（Sergio Romo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲老將羅莫（Sergio Romo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

即便主辦國日本已經自動取得東京奧運棒球門票，但仍積極為11月開打的12強賽做準備。日本侍武士隊將於3月9日、10日與墨西哥進行2場交流賽，墨西哥也正式公布交流賽名單，包括大聯盟「假先發」先驅羅莫（Sergio Romo）。

本次墨西哥公布的28人名單，一共帶上14名投手、2名捕手、7名內野手和5名外野手，其中僅有5名球員具有美職資歷，以效力馬林魚投手羅莫和響尾蛇薩拉斯（Fernando Salas）等級最高。

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36歲老將羅莫在巨人時期是聯盟最頂尖的牛棚投手之一，2012到2014年間吃下173.2局貢獻75救援。去年73場出賽其中5場先發擔任「開場投手」，也是俗稱的「假先發」，主投67.1局飆出75K，不過防禦率4.14遠高於生涯平均的2.69，寫下最差成績。

33歲的薩拉斯在大聯盟打滾9個賽季，累積493場出賽，投出25勝28敗、防禦率3.90成績，並拿下30次救援成功。上季他在響尾蛇效力，41場出賽主投40局，拿下4勝4敗、防禦率4.50。

除了羅莫和薩拉斯外，其餘3名具有美職資歷的球員分別是運動家的3A投手桑契斯（Jake Sanchez）、前國民內野手艾斯賓諾莎（Danny Espinosa）以及小熊1A投手羅德里奎茲（Manuel Rodriguez ）。

日本已於日前公布28人名單，陣中以年輕球員為主體，有將近一半是新面孔，包括「大王」王柏融隊友清宮幸太郎、養樂多村上宗隆和歐力士山本由伸等11人都是首次入選成棒國家隊。

▲國民左右開弓游擊砲艾斯賓諾莎。（圖／達志影像／美聯社）

▲前國民左右開弓內野手艾斯賓諾莎。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 墨西哥日本棒球12強東京奧運假先發羅莫
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