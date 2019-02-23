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大聯盟本季很可能啟用投球計時器　春訓分3階段實施

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▲大聯盟「20秒限時投球令」。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟春訓熱身賽將分3階段實施「投球計時器」。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟為了加快比賽節奏，今年春訓熱身賽首度採用投球計時器，限時20秒，然而，球員必須盡快適應這項新規則，因為根據《ESPN》帕桑（Jeff Passan）掌握的消息，大聯盟很有可能在今年例行賽正式實施。

帕桑報導中指出，即便沒有獲得球員工會的同意，大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）依舊擁有單方面做決定的權力，不過聯盟官方暫時不打算「硬上」，仍持續與球員工會交涉。

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投球計時器早在2015年就於小聯盟2A和3A啟用，沒人在壘包限時15秒，有人上壘則是20秒，如果超過時間沒有就定位，球數上將多一壞球，若打者如果在倒數7秒沒在打擊區就定位，就會多一好球。

投球計時器於今年春訓測試啟用，引來多名球員反對，道奇先發希爾（Rich Hill）就直言這個規則簡直「可笑」，而道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）也表示，自己在春訓期間不打算理會這個計時器。

投球計時器在大聯盟春訓首次亮相，為了讓球員們提前適應，聯盟官方特別分3階段實施。第一週球員們違規並不會受到任何處罰，從第二週開始，主審將口頭給予違規球員警告，但仍不會受罰，到了熱身賽尾聲階段，投手違規將自動累積一壞球，打者違規則是多一好球。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 大聯盟投球計時器
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