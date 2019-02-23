教士簽下馬查多後繼續補強　找洋基談安杜哈爾交易

▲洋基潛力三壘手安杜哈爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

教士台北時間23日舉行馬查多（Manny Machado）加盟記者會，簽下這名明星三壘手後，教士持續進行補強計畫。根據《USA TODAY》記者奈騰格爾（Bob Nightengale）報導，教士與洋基正在討論三壘手安杜哈爾（Miguel Andujar）的交易可能性。

奈騰格爾原先預估洋基在網羅馬查多之後，將著手交易安杜哈爾，但最終洋基並不想冒著簽長約的風險，也沒打算花這麼多錢，教士開出10年3億美元破自由市場紀錄合約，成功在這場爭奪戰中脫穎而出。

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根據《Newsday》記者列儂（David Lennon）報導，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）表示，在看過托瑞威斯基（Troy Tulowitzki）訓練狀況之後，以及對安杜哈爾抱著高度期待，加上球隊在2017年季後補進史丹頓（Giancarlo Stanton），球團對於馬查多的興趣逐漸降低。

據《紐約時報》記者瓦格納（James Wagner）掌握消息，曾經表達出網羅興趣的洋基隊，從始至終根本沒有向他提出正式報價。即便洋基曾在主場與馬查多親自會談，但雙方想法差距甚遠。

洋基最終打消網羅馬查多的念頭，決定選擇讓年僅23歲的安杜哈爾擔任先發三壘手。上季他出賽149場，繳出.297/.328/.527打擊三圍，敲出27支全壘打、92分打點，在美聯新人王票選排第2，輸給在全美刮起炫風的日本「二刀流」大谷翔平。

▲教士以10年3億美元網羅馬查多。（圖／截至教士推特）



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