簽10年3億肥約爽進教士　馬查多喊話：率隊奪冠！

▲教士正式宣布簽下馬查多。（圖／截至教士推特）



記者路皓惟／綜合報導

教士以10年3億美元破自由市場紀錄合約簽下馬查多（Manny Machado），球團於台北時間23日舉行加盟記者會，馬查多表示，「終於結束了，我終於成為教士人，希望能為教士帶來世界大賽冠軍。」

「我真的很高興成為教士球團的一員，自從與教士會面的第一天開始，我就知道這裡適合我和我的老婆，我非常高興來到這裡展開職棒生涯、人生的新階段，享受聖地牙哥的美好天氣，融入這支球隊。」馬查多說。

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教士10年3億美元合約簽下馬查多，不僅創下北美四大運動的自由市場合約紀錄，也是大聯盟史上第2大張合約，平均年薪3000萬美元寫下野手新紀錄。

「最終，他將為教士帶來冠軍。」總管普瑞勒（A.J. Preller）表示，「我想很多球迷這些年都在關注著我們，我們已經嘗試建立起一些長期計畫，很顯然今天這裡有個驚嘆號，就是我們簽下了馬查多。」

"Finally a Padre!" - Manny Machado pic.twitter.com/xDjQhOQrkj — San Diego Padres (@Padres) February 22, 2019

在經過漫長的休賽季，馬查多終於在春訓熱身賽開打前決定落腳處，「這是一個忙碌的休賽季，但是過去幾週，教士加入了，想要簽下我，我喜歡總管所說的一切，也喜歡球隊的計畫，包括他們所提出的任何東西，從球隊老闆高層到教練團，甚至是球員們，整個就是太完美了。」

馬查多補充道，「他們有信心簽下我，這讓我更容易做出決定，作為一名26歲的老將，我將傳授所有的棒球經驗給年輕球員，希望帶領教士隊重返季後賽，並且為教士贏得世界大賽冠軍。」

上季馬查多打出生涯年，打擊三圍.297/.367/.538，轟出37支全壘打，107分打點則是創下生涯新高。無論在打擊還是守備方面，馬查多都讓教士成為一支更好的球隊。

▲26歲馬查多上季打出生涯年。（圖／達志影像／美聯社）



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