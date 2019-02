坎特轉拓荒者首秀亮眼又贏球　還不忘嘴砲尼克狂輸

▲坎特加盟拓荒者首秀非常亮眼。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

拓荒者22日作客籃網,最終以113比99收下勝利,剛加盟波特蘭的坎特(Enes Kanter)在也來迎來首秀,雖然作為替補出場但表現仍非常搶眼,全場攻下18分,9籃板,贏球後他也不改嘴砲個性,在推特上發文,「原來贏球是這種感覺」疑似在暗諷先前尼克不斷輸球的處境。

儘管拓荒者作為西區強權,但擁有地主優勢的籃網卻展現年輕韌性,半場打完雙方仍戰成50比50平手,但易籃後波特蘭開始加強火力,單節狂轟12季三分球,還搶下10顆進攻籃板,使得三節終了取得12分領先,決勝節雖然籃網同樣也在三分線上不斷進攻,但卻出現過多失誤,加上命中率下滑,最終仍無力逆轉,拓荒者就以113比99取勝。

先前被尼克買斷的坎特,加入拓荒者後迎來首戰,全場出散19分鐘,9投8中以近9成的命中率拿下18分,9籃板,是全隊第3高得分,可見他相當融入拓荒者體系。一來到拓荒者就贏球,坎特就在推特上發文,「原來贏球是這種感覺,我會習慣這種感覺的。」這話似乎就在暗諷尼克之前為了擺爛不斷輸球,先前紐約就遭逢18連敗,直到15日對戰老鷹才止敗,當時坎特就不斷砲轟尼克的作法,現在坎特離開後仍不忘嘴砲前東家可見他有多不爽。

Wow! That’s how winning feels

I can get use to that #RipCity