坎特轉拓荒者首秀亮眼又贏球　還不忘嘴砲尼克狂輸

▲坎特加盟拓荒者首秀非常亮眼。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

拓荒者22日作客籃網，最終以113比99收下勝利，剛加盟波特蘭的坎特(Enes Kanter)在也來迎來首秀，雖然作為替補出場但表現仍非常搶眼，全場攻下18分，9籃板，贏球後他也不改嘴砲個性，在推特上發文，「原來贏球是這種感覺」疑似在暗諷先前尼克不斷輸球的處境。

儘管拓荒者作為西區強權，但擁有地主優勢的籃網卻展現年輕韌性，半場打完雙方仍戰成50比50平手，但易籃後波特蘭開始加強火力，單節狂轟12季三分球，還搶下10顆進攻籃板，使得三節終了取得12分領先，決勝節雖然籃網同樣也在三分線上不斷進攻，但卻出現過多失誤，加上命中率下滑，最終仍無力逆轉，拓荒者就以113比99取勝。

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先前被尼克買斷的坎特，加入拓荒者後迎來首戰，全場出散19分鐘，9投8中以近9成的命中率拿下18分，9籃板，是全隊第3高得分，可見他相當融入拓荒者體系。一來到拓荒者就贏球，坎特就在推特上發文，「原來贏球是這種感覺，我會習慣這種感覺的。」這話似乎就在暗諷尼克之前為了擺爛不斷輸球，先前紐約就遭逢18連敗，直到15日對戰老鷹才止敗，當時坎特就不斷砲轟尼克的作法，現在坎特離開後仍不忘嘴砲前東家可見他有多不爽。