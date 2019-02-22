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秒殺！馬查多教士球衣被掃光　球團暫時停售商品

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▲馬查多教士球衣剛上架被球迷掃購一空。（圖／翻攝自推特@joelgendelman）

▲馬查多教士球衣剛上架被球迷掃購一空。（圖／翻攝自推特@joelgendelman）

記者路皓惟／綜合報導

當美媒大肆報導教士以10年3億美元破紀錄合約簽下馬查多（Manny Machado）後，教士球迷樂歪了，瘋狂搶購球隊商店裡的馬查多球衣，幾分鐘之內就銷售一空。不過教士官方隨後立即將商品移出貨價，主要原因是球團尚未正式對外宣布簽約消息。

根據《聖地牙哥聯合論壇報》報導，馬查多將於台北時間22日進行體檢，待體檢報告出爐，教士球團才將正式對外開加盟記者會，但在記者會開始前，教士商店裡就已經陳列馬查多13號球衣，吸引大批教士粉絲搶購。

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《聖地牙哥聯合論壇報》記者艾斯（Kevin Acee）指出，現在教士店內暫時將不會出售任何馬查多的相關商品，至於短時間內是否會販賣任何球衣或其他商品，目前還無法得知。

馬查多10年3億美元合約改寫A-Rod在2008年與洋基簽約的10年2.75億美元，創下自由市場紀錄，合約總值在大聯盟史上排名第2高，僅次於「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）的10年3.25億美元，至於平均年薪3000萬排史上第3，在野手當中排史上第1。

此外，教士在成功網羅明星三壘手馬查多後，補強動作還未結束，據大聯盟記者海曼（Joe Heyman）報導，在補進馬查多之後，教士並未放棄哈波（Bryce Harper），展現強烈的補強企圖心。

▲▼2018國聯分區戰G2，道奇，馬查多（Manny Machado）全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多合約總值締造自由市場歷史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 教士馬查多
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