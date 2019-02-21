雷納德1代！　NEW BALANCE發布「可愛」首款簽名戰靴

▲New Balance為雷納德（Kawhi Leonard）發行簽名鞋款。（圖／New Balance提供）



體育中心／綜合報導

New Balance 15日在社群媒體上發佈雷納德（Kawhi Leonard）的NBA全明賽比賽著用鞋款。全新的OMN1S籃球鞋共有六款獨特全明星配色，Leonard選擇穿著 「DNA」鞋款，在夏洛特明星賽舉行亮相。

今年是Leonard職業生涯的第八個賽季，他全方位的球技和獨特個性，展現與其它NBA球員與眾不同魅力。此次的設計靈感結合了New Balance悠久的運動歷史背景與無所畏懼的理念風格下，共推出了六款OMN1S獨特配色籃球鞋。

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▲雷納德簽名鞋款。（圖／New Balance提供，下皆同）



配色 1「DNA」靈感來自於力拔山河，破壞力驚人的遠古巨獸。雖然被認為已經滅絕，但這種世界上最獨特的生物仍然透過Kawhi Leonard而延續其生命力。配色2「Detroit Camo」設計靈感來自於汽車製造商為原型車進行偽裝的概念。其「炫目迷彩」的設計可用來當作Kawhi在比賽中制約輕視他體型和速度的對手。

配色 3「Trust Leonard」向80年代的黃金時代籃球明星致敬。在今日明星球員們爭相為了好成績軍而聚在同一隊的風氣下，Leonard決定不跟隨主流，相信自己只要夠努力就能有不凡的表現。配色 4「Black Ice」此款設計保留了1906年New Balance創始的靈感來源-三指雞腳圖案。現在經過了100多年後，當Kawhi Leonard和New Balance Basketball也將在夏洛特留下他們永久的印記。

配色 5「Best Kept Secret」以紅色傳達勇氣與熱情的概念。New Balance 不只希望能夠打破業界的期望，Kawhi Leonard也已做好準備要揭開聯盟的「最高機密」--那就是他自己。配色 6「Project 515」包含了復古的品牌專屬細節設計，展現歷史與未來的連結。就像 Kawhi Leonard一樣，能夠替未來世代的年輕籃球好手帶來激勵與啟發。