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蘇炳添60公尺再飆6秒49摘金　包辦今年世界前2成績

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▲蘇炳添。（圖／CFP）

▲蘇炳添再飆6秒49摘金牌，包辦本季世界前2名。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

大陸飛人蘇炳添21日在德國杜塞道夫的AIT室內田徑大獎賽中，跑出6秒49的成績再度奪下金牌，加上先前在愛爾蘭阿斯隆跑出的6秒52以及在英國伯明罕跑出6秒47成績，他8天內已經連摘三金，其中6秒47和6秒49，包辦今年至今60公尺室內賽世界前2名。

伯明罕室內賽只有8人參賽，因此少了預賽直接進行一槍決賽，雖然蘇炳添起步速度並不佔優勢，但是他隨後的加速能力非常強，最終飆出6秒49成績，再次跑進6秒50以內奪下金牌，以連三金結束本賽季的室內賽旅程。位列2、3名的則是美國的羅賓森(Robinson)、羅傑斯(Mike Rodgers)，兩人皆跑出6秒57成績。

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先前蘇炳添在阿斯隆室內賽，預賽跑出6秒64成績，決賽則跑了6秒52奪金，而在伯明罕室內賽，決賽更跑出6秒47的成績，排名亞洲第一以及今年世界最佳成績，當時第二名則是由美國選手Grant HOLLOWAY保持的6秒51，加上杜塞道夫蘇炳添跑出6秒49，個人包辦本季室內賽60公尺世界前2的成績，同時他的起跑反應時間為0.124秒，是這兩年最佳。

以極佳狀態展開新賽季的蘇炳添，他表示會有現在成績都是源於訓練的改變，「以往我賽前訓練強度非常大，身體甚至會無法承受，新的訓練模式是在賽前減少訓練量，透過實戰發現這反而會讓身體始終保持在活躍的狀態，不容易疲累傷病也會減少。」接下來蘇炳添計畫在4月份參加杜哈的亞洲田徑錦標賽。

▲亞運田徑，100公尺蘇炳添。（圖／記者季相儒攝）

▲蘇炳添認為自己會有極佳狀態是來自訓練的改變。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 蘇炳添60公尺
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