中職／李宗賢、蔡友達開轟　富邦牛棚崩盤8比15輸韓職樂天

▲富邦悍將與樂天巨人熱身賽。（圖／富邦悍將提供）

記者歐建智／綜合報導

富邦悍將20日與韓職樂天巨人一軍打熱身賽，林晨樺先發2局因陽春砲失1分，打完4局本以5比2領先，但范玉禹、彭世杰中繼被棒打，最後遭逆轉以8比15落敗，蔡友達與李宗賢都開轟。

這是韓職樂天巨人來台春訓，第一場對外熱身賽，由富邦悍將派出一軍陣容迎戰，也是富邦悍將首場熱身賽。樂天巨人主力重砲手李大浩因調整不及沒有出賽。

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富邦悍將由林晨樺先發，在1局下被陽春砲失1分，富邦在2局上由林益全與高孝儀安打扳平比數。林晨樺投2局被2支安打、失1分退場。

▲富邦悍將與樂天巨人熱身賽。（圖／富邦悍將提供）

悍將在3局上張正偉與王正棠連續2支三壘安打，加上攻勢推進打進2分超前；4局上蔡友達陽春砲帶動，于孟馗及蔣智賢安打再拿1分。陳仕朋接手中繼投2局失1分，4局結束領先3分。

不過富邦悍將在5局下由范玉禹，結果被5支安打失4分，反而落後1分。6局上富邦悍將李宗賢安打再盜壘，加上陳凱倫代打安打單局再拿2分，再以1分領先。

▲富邦悍將與樂天巨人熱身賽。（圖／富邦悍將提供）

7局上彭世杰中繼0.2局8人次，被3支安打、4次保送，張竣龍接手後被三壘安打，造成彭世杰單局失6分，被拉開比數。

富邦悍將在8局上由李宗賢轟出陽春砲。但陳鴻文在8局下登板，被1轟在內的3支安打再丟2分，最後是輸7分。

此役，蔣智賢、林益全與李宗賢各有2支安打，胡金龍與高國輝都沒有安打。其中李宗賢與蔡友達都有全壘打表現。

▲富邦悍將與樂天巨人熱身賽。（圖／富邦悍將提供）