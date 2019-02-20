張老師專欄／熱身賽即將開戰　台將王柏融倍受矚目

▲王柏融賽後受訪。（圖／截至火腿官方推特）

張昭雄／賽評

2019年日本職棒熱身賽即將開戰，12支職棒隊於2月1日起展開年度春訓以來，目前都進入春訓第二階段備戰熱身賽狀態，旅日驍將也都戰戰兢兢全力以赴。

今年熱身賽於23日點燃戰火，本季計有10名台將投效於7支隊伍，其中中央聯盟的巨人隊陽岱鋼及阪神隊的張奕二人，在太平洋聯盟有5隊的計有西武隊的郭俊麟、吳念庭與從巨人隊移籍的廖任磊；羅德隊的陳冠宇、李杜軒；樂天隊的宋家豪；歐力士張奕，以及眾所注目的火腿隊王柏融等人。

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上述台將今年年薪大致都底定，薪俸泰半菲薄，其中以新加盟火腿隊的王柏融年薪高達9000萬日圓〔約台幣2500萬元〕，附加獎勵金的未知數；已有13年日職經歷的陽岱鋼，兩年來備受傷魔糾纏，各只出賽87場，未達球季規定打席次，惟在複數年年薪保護傘優渥下，仍維持6000萬日圓年薪價碼，為台將次高年薪。

陳冠宇去年出賽24場〔2場先發〕 即便零1敗，投41點1局，防禦率3點92，投球內容不俗，今年維持2160萬日圓，為台將第3高年薪；另名野手李杜軒，去年出賽11場，16打數，３安打，打擊率1成88，年薪保持在一低薪軍的500萬日圓；樂天隊投手宋家豪，堪稱今年台將唯一加薪的人選，去年他出賽40場，雖是中繼或救援角色，但有5勝3敗，6場中繼點，防禦率1點73的優異表現，從去年1060萬日圓加碼到1500萬日圓，在樂天隊投手群中難得傑出者。

▲陳冠宇。（圖／截自太平洋聯盟TV）

至於加盟西武3名台將的西武隊，有4年球齡郭俊驎，去年球季雖有1勝0敗投手戰績，但因傷勢累贅僅僅出賽3場，防禦率高達6點32，被減薪800萬日圓之多，今年成為1200日圓年薪；另有吳念庭去年也只有出賽8場，打擊率只有0點91，今年只有650萬日圓〔被減薪100萬日圓〕，此外今年才從巨人隊轉到西武隊的廖任磊年薪600萬日圓，許銘傑去年應聘西武隊二軍教練，這3名台將可望受到許銘傑加倍照顧及特訓下，成為不可或缺驍將。

至於2017及2018年才加盟歐力士野手張奕，阪神隊投手呂彥青，去年球季均未在一軍效力，今年公辦熱身賽將於23日開戰，共安排101場賽事，與中華職棒僅有的12場公辦比較， 有天淵之別，首日3場熱身賽之中的巨人對樂天之戰，可望有張家豪出戰陽岱鋼的對峙場景，另有眾所注目的王柏融火腿隊，將於24日與巨人隊對壘，仍是引人矚目的比賽

▲樂天宋家豪。（圖／記者林敬旻攝）