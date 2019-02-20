世籃資格賽／斯洛維尼亞先淘汰　唐西奇無緣披國家戰袍

▲唐西奇是國家隊常客，不過本屆世界盃確定無緣出戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

歐洲區世界盃資格賽第二輪第6階段，目前已經有7支隊伍確定晉級，不過卻有支隊伍相當可惜，那就是斯洛維尼亞，他們目前在I組排在墊底，已經確定無緣世界盃，意味著將不能看到本屆NBA超級新人唐西奇(Luka Doncic)披上國家隊戰袍征戰，接下來斯洛維尼亞要面對晉級的土耳其以及烏克蘭勢必也是場硬仗。

由於I組有著西班牙這支歐陸強權，他們也早早已8勝2敗取得晉級資格，土耳其則以7勝3敗小組第2的戰績拿下晉級門票，但這組蒙特內哥羅以及拉脫維亞戰績相同都是6勝4敗，烏克蘭也只與他們有著1場勝差，競爭非常激烈，而斯洛維尼亞卻只有2勝8敗，接下來他們將要面對土耳其跟烏克蘭，不論輸贏已經確定無法晉級。

請繼續往下閱讀...

今年NBA火紅新人唐西奇過去曾是國家隊常客，2017年「歐洲小天王」代表斯洛維尼亞參加歐錦賽一路過關斬將，先後擊敗希臘、西班牙等歐洲強權，以全勝之姿拿下隊史首座歐錦賽冠軍。不過現在世籃資格賽，斯洛維尼亞已經提前出局，將無法前進世界盃，唐西奇無法披國家隊戰袍出征，對於球迷而言可說相當可惜。

儘管無緣世界盃，但接下來仍有奧運資格賽可以打，由於攸關到國家榮譽，各國一定會派出菁英來出賽，斯洛維尼亞相當有機會找回唐西奇來出戰，為的就是挺進東奧，屆時唐西奇已經有了NBA經驗，回到國家隊中的表現勢必會更加提升。

▲唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）