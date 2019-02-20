教士灑錢構建10年「黃金三游」　搭最強農場衝隊史首冠

▲教士簽馬查多（Manny Machado）填補三壘洞。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

教士近兩年瘋狂在自由市場灑大錢，去年開出8年1.44億美元網羅強打一壘霍斯莫（Eric Hosmer），今年又再度出手，以10年3億美元自由市場最大約簽下馬查多（Manny Machado）。瘋狂灑錢的舉動，其實都是教士的佈局，搭配大聯盟最強的農場系統，準備一步步衝擊世界大賽隊史首冠。

是什麼原因讓教士開出歷史合約網羅馬查多？主因在於教士三壘長期是個「大洞」，這也是球團當前最大的問題，馬查多的加入將徹底根治毛病，未來將與農場游擊大物塔提斯（Fernando Tatis Jr.）一起並肩作戰，組成教士未來10年的「黃金三遊」。

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教士中心棒次需要一名具有長打火力的強打者，馬查多顯然可以勝任這個角色。上季他打出生涯年，打擊三圍.297/.367/.538，轟出37支全壘打，107分打點則是生涯新高。無論在打擊還是守備方面，馬查多都讓教士成為一支更好的球隊，儘管先發輪值仍是個需要改善的環節，但很顯然教士已經成為國聯西區的一大競爭者。

近年一直處在重建狀態的教士隊，在2015年開始認真著手農場改造，根據大聯盟今年農場戰力評比，多達10人榜上有名未來無限。雖然身為小市場球隊，但教士近年也更願意砸錢投資球員，2017年6年8300萬美元綁住邁爾斯（Wil Myers），去年又以8年1.44億美元網羅強打一壘霍斯莫。

「如果有適合的人就在那裡，且符合球團的長期規劃，我們將可望在適當的時機補進適當的人。」總管普瑞勒（A.J. Preller）說。教士自1969年創隊至今，從未奪得世界大賽冠軍，前一次拿下國聯冠軍已是1998年，而過去8年來勝率都未達5成，距離上次晉級季後賽也是2006年的事情，而為了隊史首冠球團做了相當多的努力。

▲教士一壘強打霍斯莫。（圖／達志影像／美聯社）



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