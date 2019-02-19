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英媒以「superSONic」讚譽孫興慜　歷年亞洲球員最高評價

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▲▼ 熱刺溫布利球場 ,熱刺,孫興慜 。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱刺孫興慜 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲一哥孫興慜目前效力英超托特納姆熱刺，從亞洲盃回歸之後，更是連續四場比賽進球，展現驚人的體力和進球率，也被英國媒體以「superSONic」形容，意思是他的速度快如閃電，成為英超不可或缺的武器，23日將挑戰連五場進球。

英國《每日郵報》的標題將「supersonic」超音速一詞改成「superSONic」，其中這SON指的就是孫興慜，原因是孫興慜衝刺瞬間最高速度達到21.31英里（34.3公里），而且本賽季踢了1355分鐘，共衝刺306次，平均每場20次，也超過熱刺的其他隊友。

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據國際足聯2015的前10名世界跑得最快的足球運動員，第一名是效力曼徹斯特的瓦倫西亞（Antonio Valencia ）的35.1公里、第二位是皇馬貝爾（Gareth Bale）的34.7公里，第四就是尤文圖斯的C羅（Cristiano Ronaldo）33.6公里，巴薩梅西(Lionel Messi)以32.5公里第六。

▼亞洲盃16強,南韓vs巴林, 孫興慜。（圖／CFP）

▲▼亞洲盃16強,南韓vs巴林, 孫興慜。（圖／CFP）

雖然數據無法和孫興慜直接比較，不過作為參考，孫興慜的成績可以排在第3，超過C羅和梅西，報導還寫道，孫興慜讚本賽季中兩度回到南韓國家隊出征國際賽，行程超過3.7萬公里，不過仍維持著最佳的狀態，熱刺為了他的體力管理進行調節，在比賽前兩天讓體力消耗至最低，比賽當天再能夠發揮100%的體力，加上熱刺陣中的凱恩、阿里受傷，孫興慜存在相當重要。

另外BBC報導也提到，孫興慜被認為是英超年度最佳球員獎的候選人，過去也有許多亞洲球員在歐洲聯賽踢球也有好表現，不過沒有人能達到孫興慜的等級，包括南韓傳奇朴智星都未能獲得年度最佳球員的提名。給予相當高的評價。

孫興慜目前在13場英超比賽都有進球，且只要他有進球熱刺就能贏球，報導還提到，孫興慜目前的存在感比凱恩還高，熱刺23日將對上目前排名15的班來，孫興慜也要拼連五場進球。

▼ 孫興慜在對戰般尼茅夫 梅開二度 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 孫興慜在對戰般尼茅夫 梅開二度 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 孫興慜
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