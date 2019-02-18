HBL／普門輕取北一女　贏球教頭檢討更多

▲普門擊敗北一女。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

「輸球有很多地方值得鼓勵，贏球有很多地方值得檢討！」普門高中教頭廖哲億在球隊以78比58擊敗北一女中後，依舊針對球員缺失之處提出不滿做檢討，贏球只能高興一下子。

廖哲億表示，雖然領先分數多，但是第四節被對手得了21分，代表表現有缺失，贏球高興也只有在球場高興一下，回去馬上就要檢討，然後準備下一場的比賽。

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本屆將挑戰HBL女子組三連霸的普門，過年放假的天數也不多，除夕早上練球結束後放球員回家，初二晚上就恢復練球，「整個一、二月就是在準備打第一場。」

普門首節就打出27比10攻勢，第二節雙方得分都偏低，但普門已經確定優勢，加上第三節得分比對手多了13分，普門第四節雖只拿12分，但領先本錢夠多，順利收下8強第一勝。

普門主戰中鋒陳芷英拿下17分、13籃板，並有5抄截，助攻、阻攻各3，連文鈴16分、4籃板、3抄截，洪萱珈拿15分，李宜樺10分、5助攻、5籃板。

廖哲億要求的是，不論比賽贏多贏少，永遠設法讓自己站在最有利的位置，雖然賽前練習狀況不好，但從高雄北上後，有看見球員的企圖心。

▲廖哲億。（圖／記者洪偵源攝）