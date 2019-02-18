HBL／過年不休假照常操練　永仁開季6連勝

▲永仁開季6連勝。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／台北報導

雖然預賽全勝晉級，永仁高中春節也沒放假，維持正常練球節奏，18日8強首戰滬江高中，在5人得分達雙位數，其中鄭慧慈單節攻下16分，以98比60取得開季6連勝。

107學年度HBL男女子組甲級8強賽，18日起在台北籃球和平館與台北體育館兩地開打，女子組以台北體育館為主，每天賽程頭兩場在和平館舉行，由永仁與滬江率先登場。

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永仁連兩屆HBL晉級4強，是本屆奪冠熱門球隊，事實上永仁過去6屆征戰，只有一次沒打進4強，擁有自家國中球隊作為農場體系，球員銜接比起其他隊伍相較穩定，戰力也能維持住。

此外105學年度6名登錄HBL的高一球員，至今都已高三，擁有兩次小巨蛋經驗，再度被視為奪冠呼聲高的隊伍。

滬江擁有不少身材素質不錯的球員，但本屆打得跌跌撞撞，永仁從第一節就取得13分領先，沒給滬江任何機會，強勢取得8強第一場勝利。

鄭慧慈在第二節個人拿下16分，禁區腳步靈活，讓滬江守得相當吃力，全場拿下21分，並抓下13籃板，林佳蓉攻下20分，丁芷容15分、15籃板，吳瑋茹得12分，許可欣有10分。

永仁教頭時超傑表示，今年永仁的優勢在於12人都是可用之兵，且人人能先發，球員也主動提到過年照常練球，開玩笑說反而教練們想放假。

時超傑表示，春節年假維持正常練球，並沒有嚴加操練，家長輪流到學校煮飯給球員吃，加上校長、會長、教練等球隊家長都會發紅包，笑說：「加一加比回家領還多，難怪不回去。」