坎諾承接萊特置物櫃成領導者　心態體力依舊：像25歲

▲坎諾。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

明星二壘手坎諾(Robinson Cano)本季來到大都會隊，承接退休的大都會隊長萊特(David Wright)置物櫃，被期望成為球隊的新領導者。即便已經36歲，但卡諾認為自己不論是心態上和體能上都非常年輕，對於新賽季信心滿滿，「我感覺就像25歲。」

「我一直都感覺非常年輕，從不覺得自己30歲了。我在體能和心態上感覺都非常好，對於球員來說這就是最重要的。」坎諾說。「只要我的感覺不錯，我隨時樂於上場奮戰。還是像個小孩一樣，你總是夢想站上大聯盟比賽。只要情況允許，我一定願意上場，我還不想把位子讓出去。」

大聯盟生涯前8年在洋基坎諾打了7次季後賽，不過到了水手後長期缺席，希望在大都會重返季後賽。坎諾被期許接棒萊特成為新的看板球星和領導者，球團也將萊特的置物櫃交給他。「在大都會隊沒有人能取代萊特，我們都清楚他的貢獻，很難過他以這樣的方式結束生涯。能承接他的置物櫃讓我覺得意義非凡。」

「我絕對會不遺餘力在場上發揮，但我不想給自己太大壓力，但我會盡全力幫助球隊贏得比賽。」而在新賽季，大都會總教練米奇（Michey Callaway）也預計讓坎諾待在最習慣的二壘。

▲萊特。（圖／路透社）