中職／比賽不好看不想看　涂鴻欽：沒采！抓不住觀眾的心

▲涂鴻欽。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

三商虎「火車仔」涂鴻欽在1996年6月宣告退休後，17日出現在中職30年開季宣告活動，他坦言很少看中職的比賽，感覺不太好看就不會想看。涂鴻欽說：「沒采啦！球員無法製造個人魅力，要用心去抓觀眾的心。」

涂鴻欽在業餘時期是中華隊強投，之後加入三商虎成為王牌投手，由於在1996年陷入「黑虎事件」風波，該年最後一次出賽是5月31日，6月21日由三商虎代為發表退休宣告，32歲結束職棒生涯。

他在17日退休後首度出現在中職公開場合，出席中職30年開季宣告活動，問他有在看中職比賽嗎？他說：「很少看，好像感覺不太好看，不太會抓觀眾的心，不會想看，我都不想看了，其他觀眾為什麼想看。」

「沒采啦！沒有辦法拉住觀眾的心。」涂鴻欽說：「現在的選手無法像我們那時候的選手，會拉住觀眾的心，現在球員退休後，球迷就會忘記了，就是他們沒有去拉住觀眾，無法製造個人魅力。」

他表示，「整個球隊與球員不會去抓觀眾的心，看現場比賽的觀眾也很辛苦，要看3小時，但球隊不會去抓，無法拉住球迷真的沒采功。」

對於彭政閔是不是近代可以拉球迷的心的球員，涂鴻欽表示，彭政閔還沒有退休，未來退休後會不會讓球迷記住他，拉住球迷的心還不知道，但目前這幾年退休球員並沒有這種程度。

涂鴻錄給現在的球員建議，說：「用心去抓觀眾，那是他們的舞台，要想辦法抓觀眾的心，讓觀眾想買票進場看你，退休後也會想你，如果買票進場看拖拖拉拉比賽，觀眾也不會想看。」