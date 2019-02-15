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大聯盟拓展巴西市場　期待出現棒球界「內馬爾」

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▲大聯盟官方首次在巴西舉辦棒球活動「Play Ball」，期待出現棒壇內馬爾。（圖／翻攝自大聯盟推特）

▲大聯盟官方首次在巴西舉辦棒球活動「Play Ball」，期待出現棒壇內馬爾。（圖／翻攝自大聯盟推特）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟積極在世界各地推廣棒球運動，除了深耕多年的中國大陸地區外，現在也把目標投入在有「足球王國」之稱的巴西。大聯盟官方首次在巴西舉辦棒球活動「Play Ball」，希望培養出棒球界的「內馬爾（Neymar）」。

大聯盟「Play Ball」活動於巴西聖保羅的3個地區舉辦，活動吸引超過600人參與，其中包括一些曾經有美職背景的球員。大聯盟官方表示，希望這個活動能夠增加巴西小朋友對棒球的興趣，還期待未來能夠在巴西發掘下一位棒球巨星。

「Play Ball」活動開始於2015年，以夢想起於童年的理念來指導喜好棒球的孩童，以推廣普及這項運動。目前該活動已經在美國、加拿大、墨西哥、巴拿馬和波多黎各等地區舉辦超過100場。這是大聯盟第一次將該活動帶來巴西，明顯可以看出想要拓展南美棒球市場的決心。

▲巴西王牌內馬爾、鮮肉射手赫蘇斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西足球巨星內馬爾 。（圖／達志影像／美聯社）

根據尼爾森數據調查報告，大聯盟球迷年齡年年增長，目前平均年齡已經達到53歲，老化趨勢明顯。為了增加新球迷，將大聯盟拓展至美國以外的國家是最好的辦法，因此，人口龐大且愛好體育賽事的巴西成了最好的選擇之一。

過去幾年大聯盟在巴西建立「棒球菁英發展計畫」，巴西人對棒球的熱情日與俱增。根據大聯盟統計，大聯盟球團已經簽約超過50名巴西球員，目前有3名球員正在大聯盟效力，分別是印地安人的捕手高梅茲（Yan Gomes）、皇家外野手奧蘭多（Paulo Orlando）以及勇士投手高哈拉（Luiz Gohara）。

印地安人捕手高梅茲在2009年選秀會被藍鳥隊挑中，花了3年時間登上大聯盟，成為巴西棒球史上首位在大聯盟出賽的球員。至於皇家外野手奧蘭多則在2015年隨皇家奪得世界大賽冠軍後，成為史上首位在世界大賽出賽以及收穫冠軍戒指的巴西球員。

▲印地安人捕手高梅茲（Yan Gomes ）。（圖／達志影像／美聯社）

▲印地安人捕手高梅茲（Yan Gomes ）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 大聯盟巴西內馬爾
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