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杜蘭特場均助攻創生涯新高　柯爾評價完美融入勇士

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▲▼杜蘭特（Kevin Durant）（圖／CFP）

▲杜蘭特本季繳出生涯新高的6次場均助攻（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

勇士明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）加入灣區大軍今年已達第三個球季，經過兩季殺入總冠軍賽的洗禮，杜蘭特對勇士陣容與打法已更加熟悉，他本季繳出場均6次助攻是他生涯12個球季中最高的一季，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也認為杜蘭特已完美融入勇士體系。

柯爾表示，「他一直都是很優秀的傳球者，他很享受傳球，我覺得他與柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）之間的搭配也越來越好，十分有默契了。」柯瑞也表示，「我感到現在對手已經用不同的方式在守我們，因為這已經是我跟杜蘭特合作的第三個球季，他也很有耐心，只要他想，他任何時候都可以出手或找到隊友空檔，就算他自己進攻，也會吸引對手注意力，好事就會發生。」

▲勇士杜蘭特、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士杜蘭特（圖／達志影像／美聯社）

湯普森更認為現在的杜蘭特已非常熟悉勇士，也讓他打球判斷更為準確，「他第三個球季效力我們隊，到這個階段，他很多動作已經非常習慣。」

杜蘭特本季不但繳出場均生涯新高6助攻，他在每百回合也可送出8次助攻，全隊僅有格林（Draymond Green）比他高，根據數據顯示，勇士26.2%的進球是來自杜蘭特送出的助攻，他曾在2013年效力雷霆時就有此比率，該季他也拿下年隊最有價值球員。

杜蘭特本季場均繳出27.5分、7籃板、6助攻、1.1抄截表現，勇士季初在柯瑞因傷缺陣下曾一度讓出西區龍頭位置，但在柯瑞與卡森斯（DeMarcus Cousins）歸隊後勇士2月份7戰繳出5勝，目前也以41勝16敗排名西區第一。

▼勇士目前戰績排名西區第一。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士卡森斯、杜蘭特、格林。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 勇士NBA柯爾杜蘭特柯瑞湯普森
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