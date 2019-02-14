大聯盟40人名單不開放　中華12強賽有機會打贏委、波

▲12強中華隊。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽預賽分組確定，中華與日本、波多黎各及委內瑞拉同組，被視為死亡之組，但如果不開放美職大聯盟40人名單，中華隊還是有機會打贏波多黎各及委內瑞拉，就要看總教練對於兩隊的了解程度。

12強棒球賽將產生亞太區一個2020年東京奧運資格，由台灣、韓國與澳洲競爭，哪一隊打進6強複賽且排名最佳就取得奧運資格。

台灣與日本、波多黎各及委內瑞拉同組，被視為死亡之組，韓國與古巴、澳洲、加拿大同組，一般認為，韓國要在這一組取得分組前2名，晉級6強賽的機會很大。

中華隊要取得分組前2名，最重要是擊敗波多黎各及委內瑞拉，雖然國際賽對戰輸多勝少，但中華隊並非沒有取勝機會，2015年12強賽跟波多黎各打到延長賽12局才落敗。

由於大聯盟並未開放40人名單球員去打世界12強賽，無形中讓波多黎各及委內瑞拉的實力減弱，用非40人名單或非美職體系球員出賽。

中職在2015年12強賽的打擊火力並不差，差別在投手的壓制力不足，本屆中華隊在中職及旅日野手支援下打擊火力並不弱，投手群還是要靠旅日及中職投手，最重要是旅美投手及野手的徵召。

目前旅美球員今年陳偉殷、林子偉、黃暐傑、胡智為在大聯盟40人名單，但季中有誰被升上去還未知，而且不在40人名單的球員，球團要不要放人也是一大變數。

中華隊要在本屆12強賽擊敗委內瑞拉及波多黎各，並非不可能的事，總教練與教練團對於中南美洲球隊特性的了解，如何運籌帷幄十分重要，若是洪一中擔任總教練，他在2008年8搶3資格賽有對戰墨西哥的經驗。