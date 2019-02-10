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湖人總管盼效法愛國者突破逆境　詹姆斯如同布雷迪

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▲詹姆斯復出。（圖／CFP）

▲湖人球星詹姆斯（右）（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

湖人戰績目前排名西區第10，若要進入季後賽仍需要一段衝刺。根據《ESPN》報導，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）希望湖人能像剛奪下2019年超級盃冠軍的愛國者一樣打出突破逆境的氣勢，他更認為球星詹姆斯（LeBron James）就像愛國者的四分衛布雷迪（Tom Brady）一樣可達到帶領球隊的角色。

湖人總管佩林卡表示，「我認為湖人與愛國者有些類似，他們季初也遇到些困難，甚至傳出內部關係破裂，但最後他們還是團結在一起了，希望我們在交易後的新球員能夠幫助我們殺入季後賽，然後就像布雷迪帶領愛國者那樣，詹姆斯也可以帶領球隊打出新氣象。」

▼NFL超級盃冠軍愛國者四分衛布雷迪（圖／達志影像／美聯社）

▲超級盃愛國者四分衛布雷迪、公羊四分衛戈夫。（圖／達志影像／美聯社）

愛國者雖為去年冠軍，但季初一度遭遇不符外界預期的9勝5敗戰績，當時傳出陣中甚至傳出明星四分衛布雷迪因為球隊地位遭挑戰，希望球隊將他交易的消息，隨後布雷迪與隊友即發布澄清是不實消息，最後愛國者也拿下超級盃冠軍。

佩林卡口出此言恐因湖人交易截止日前曾一度賭上全隊陣容希望換來鵜鶘戴維斯（Anthony Davis），造成湖人內部氣氛不佳。他因此希望湖人能像愛國者看齊外，更期望於交易截止日後加入陣中的兩位射手布拉克（Reggie Bullock）與穆斯卡拉（Mike Muscala）能像遭禁賽4場的超級盃MVP愛德曼（Julian Edelman）一樣，在加入球隊後就立即替球隊能有所貢獻。

佩林卡針對球隊氣氛也表示，「當一個團隊經歷氣氛不佳時，是應該讓氣氛刺激球隊變得更好，還是更差，球員應該要自己選擇怎樣面對。」湖人近5戰收下2勝3敗成績，目前與排名第9的國王還有1場勝差。

關鍵字： NBANFL湖人愛國者詹姆斯布雷迪
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