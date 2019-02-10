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前進奧運／盼穩定在13秒39　「台灣欄神」陳奎儒先拼亞錦金牌

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▲亞運田徑，110欄架陳奎儒摘銀。（圖／記者季相儒攝）

▲亞運田徑，110欄架陳奎儒摘銀。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

體育各大項目在2019年的目標，就是要拚明年奧運的積分或是資格，其中在田徑部分，「台灣欄神」陳奎儒為我國拿下印尼亞加達亞運110公尺跨欄銀牌，接著備戰4月亞洲田徑錦標賽，先前提到，「希望能以亞錦賽金牌為目標，並在世錦賽闖進決賽。」

陳奎儒去年表現極佳，三度突破自己最佳成績，亞運110欄決賽起跑時更是一路領先，最後衝刺時才被上屆金牌的大陸選手謝文駿追過，不過跑出最個人最佳的13秒39，奪下銀牌同時也破了全國紀錄，接著在12月的全田賽，同項目跑出13秒86 破大會紀錄。

▼ 全田賽,陳奎儒 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 全田賽,男子200公尺預賽,陳奎儒 。（圖／記者謝孟儒攝）

陳奎儒亞運結束後希望自己能穩定在13秒39這個成績，全田賽由於參加100公尺和110欄架，曾提到節奏有點跑掉，「目前專注在110欄，好好備戰明年亞錦和世錦賽，以亞錦賽金牌為目標，並在世錦賽闖進決賽，不只是去參賽，希望留下好的紀錄。」當時就已經計劃到澳洲比賽。

由於奧運資格採積分制，選手必須要大賽拿下好成績才有足夠積分，加上今年賽季比較早開始，提前備戰的陳奎儒訓練強度大，還不慎扭了腳踝，所幸現在傷勢已無大礙，將會先參加2月中的台北市春季盃，再為2月21日澳洲賽事提前暖身，專心把目標擺在4月於卡達舉行亞錦賽。

▼亞運田徑，110欄陳奎儒。（圖／記者季相儒攝）

▲亞運田徑，110欄陳奎儒。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 台灣欄神陳奎儒亞錦奧運
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