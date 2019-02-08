「歐洲王」遭快艇裁掉想回歐洲　公牛、魔術要搶人

▲特奧多西奇遭快艇裁掉，傳公牛、魔術想要搶人。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

隨著交易大限到期，快艇正式將特奧多西奇(Milos Teodosic)裁掉，意味著他將成為自由球員，先前他就表示已經沒有意願再NBA打球，未來將回到歐洲繼續征戰，不過現在據傳魔術、公牛都有意要搶人，「歐洲王」下一步何去何從也成為焦點。

特奧多西奇自2017年與快艇簽約，當時由於保羅(Chris Paul)轉戰火箭，許多人都認為快艇補進「歐洲王」完美填補空缺，不料他來到NBA卻只打了2場比賽就因為足底筋膜炎進入傷病名單，上賽季也因為不斷傷病一共只打了45場比賽，場均僅拿下9.5分，4.6助攻，2.8籃板，今年更悲慘直接掉出輪換陣容，至今只出賽15場比賽，場均只有3.2分，1.1籃板，2.1助攻。

對此快艇也在交易截止前將特奧多西奇正式裁掉，並在官網感謝他的付出，「我們相當感謝特奧多西奇在歐洲有個完美的職業生涯後選擇位快艇效力，他是一名出色的組織者，對於他為球隊所做的貢獻我們都非常感謝。」

現年31歲的「歐洲王」由於有著傷病問題，加上年齡較大導致他在防守端經常成為漏洞，也已經無法適應NBA的強度，先前他就表示自己已無心留在NBA想回去歐洲打球，「我認為我不會留在NBA。我來過NBA了，並且看到了這裡的比賽是什麼樣，但是我更享受在歐洲打球。我肯定會重返歐洲，無論是本賽季還是本賽季結束之後。」

不過在經驗上他仍然相當足夠，現在成為自由球員，也有許多球隊都對他感興趣，其中就包括重建中的公牛以及要衝擊季後賽的魔術，剛好這兩支球隊也正缺控球。而快艇今年交易中也有不少操作，其中最受矚目的就是從湖人那邊得到了淺力中鋒祖巴奇(Ivica Zubac)。

▲特奧多西奇。（圖／@Lob_blog twitter）