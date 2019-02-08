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朗多0.2秒驚天絕殺　湖人1分差險勝綠衫軍

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▲湖人朗多。（圖／CFP）

▲朗多0.2秒絕殺綠衫軍。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

湖人8日作客波士頓，這場「宿敵之戰」可說相當具有戲劇性，上半場湖人一度落後達18分，但易籃後卻開始反攻順利將比數超前，在決勝節讀秒階段雙方戰況開始膠著，原先最後11秒厄文(Kyrie Irving)幫助球隊要回領先，但最後0.2秒紫金指揮官朗多(Rajon Rondo)命中驚天絕殺，幫助湖人以129比128成功收下勝利。

面對具有主場優勢的綠衫軍，雖然厄文與坦圖(Jayson Tatum)手感相當火燙為塞爾提克建立領先優勢，不過湖人靠著詹姆斯(LeBron James)以及麥基(JaVale McGee)不斷衝撞禁區一路緊咬比分，使得首節打完紫金大軍僅以6分落後。

進入次節雖然雙方戰況出現膠著，但隨後湖人卻出現長達2分35秒的進攻當機狀態，讓綠衫軍抓住機會打出10比0猛攻，一舉將分差拉開至雙位數，甚至最多領先達18分，好在史蒂芬森(Lance Stephenson)及時跳出，不斷在外線轟炸，加上「詹皇」穩定的火力輸出，讓洛杉磯在半場打完把比數縮小至57比66落後。

易籃後紫金軍團完全甦醒，團隊開始多點開花，其中小將庫茲馬(Kyle Kuzma)在這節表現更為強勢，不僅外線狂飆三分雨也憑藉自身身體素質衝撞禁區砍分，加上朗多的手感也非常火燙，在內外夾擊下綠衫軍第三節被打了42比27的攻勢，比數也瞬間被反超6分。

不過身為聯盟頂級防守球隊，塞爾提克在決勝節頻頻造成湖人失誤，再次要回領先優勢，雖然綠衫軍保有領先，但卻始終無法佔據絕對優勢，一直遭湖人緊咬。而本戰狀況火燙的「詹皇」也再次扮起救世主，在最後50秒原先要切底線卻遭防守者壓迫差點出界，但他隨即將球往後砸地板傳給波普(Kentavious Caldwell-Pope)，並瞬間回到三分線要球做投射順利將比數追至124平手。

最後11秒厄文跳出來用招牌的切入硬是把比數反超，而整場手感較為低迷的英格雷(Brandon Ingram)自己持球突破想做最後一擊，不過殺入籃下後卻慘遭霍佛德(Al Horford)蓋火鍋，綠衫軍眼看勝利即將到手，無奈最後球落到朗多手中，隨即在最後0.2秒出手成功絕殺塞爾提克，讓全場球迷都看傻眼，最終湖人就以129比128險勝綠衫軍。

湖人全隊7人得分上雙，詹姆斯繳出28分，12籃板，12助攻的大三元數據；庫茲馬25分，5籃板，2助攻；朗多17分，7籃板，10助攻；麥基17分，8籃板，1阻攻。塞爾提克方面，厄文24分，7籃板，8助攻；坦圖22分，10籃板，5助攻；羅齊爾19分，4籃板，6助攻。

關鍵字： NBA湖人塞爾提克
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