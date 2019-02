朗多0.2秒驚天絕殺　湖人1分差險勝綠衫軍

▲朗多0.2秒絕殺綠衫軍。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

湖人8日作客波士頓,這場「宿敵之戰」可說相當具有戲劇性,上半場湖人一度落後達18分,但易籃後卻開始反攻順利將比數超前,在決勝節讀秒階段雙方戰況開始膠著,原先最後11秒厄文(Kyrie Irving)幫助球隊要回領先,但最後0.2秒紫金指揮官朗多(Rajon Rondo)命中驚天絕殺,幫助湖人以129比128成功收下勝利。

Rajon Rondo buries the #TissotBuzzerBeater to win it for the @Lakers in Boston! #ThisIsYourTime #LakeShow pic.twitter.com/SuGZSzrZGE