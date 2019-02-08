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NCAA運動員壓力破錶　心理咨商師成新興職業

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▲華盛頓州大四分衛西林斯基以自殺結束生命。（圖／達志影像／美聯社）

▲華盛頓州大四分衛西林斯基以自殺結束生命。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

要在運動場上拿出頂尖表現，充分的訓練只是基本，運動員的心理狀態更是關鍵。在美國大學的運動部門，也逐漸有正職的心理師進駐，幫助必須兼顧繁重訓練和課業的學生運動員維持健全心裡狀態。印地安納那大學的長跑選手貝托利(Jackson Bertoli)就曾患上憂鬱症，靠著運動心理咨商師的幫助走出人生困境。

貝托利當時無法當面向女友表達自己的情緒，只能向她傳簡訊「我想自殺」。她鼓勵尋求專業協助，馬上和學校新聘任的運動心理師戴伊(Chelsi Day)約診，談論困擾他的傷勢，以及等著遙遙無期站上頒獎台上的那天。

雖然生涯受到傷病困擾，2年後他成為印地安納那大學的研究所學生，但心理狀況也好多了。這段期間內，學校也拓展了心理咨商服務，聘用兩名博士生以及兩名兼職的咨商師。「我認為這已經足以成為招募運動員的優勢，我們能夠自豪地說擁有全國最好的運動心理咨商中心。如果你想在聯盟冠軍戰投進致勝罰球這類的事，或是有和我類似的經歷，他們都竭誠提供你幫助。」

和過去相比更多大學生有憂鬱症以及焦慮的困擾，面對極大壓力的校隊成員更不用說。「必須展現強悍一面，只能撐下去的那種文化已經逐漸消失了。」NCAA醫療官員海林(Brian Hainline)說。「現在大家都能接受身心健康的症狀會影響比賽表現的觀念。」

現在全國大部分頂尖運動團隊皆已聘請至少一位全職或是兼職心理咨商師。去年1月華盛頓州大四分衛西林斯基(Tyler Hilinski)的自殺，也讓心理問題獲得更多關注。

▲盛頓州大四分衛西林斯基以自殺結束生命。（圖／達志影像／美聯社）

和大學提供的一般咨詢相比，這類的服務能提供學生運動員更具隱私的服務。在南加州大學，大約有45%的運動員在1年內和心理咨商師1對1聊過。而在奧克拉荷馬大學，有30%的運動員因場上表現，70%因心理健康問題尋求協助。

接受藥物治療一段時間後，貝托利也了解到和家人朋友清自己的感受，也對心理健康有所幫助。他說大學運動員因為領取獎學金，也特別受到同學關注，享用更好的訓練設備，而對不好的表現感到有罪惡感。不過上面這些特殊待遇，卻無法讓他們遠離焦慮和憂鬱症。

「心理疾病就像弄斷腿，或是阿基里斯腱撕裂一樣嚴重。但你不知道從你身旁的人之中，有多少人的心理受傷了。」

關鍵字： 心理
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