為延續抗癌父親咖啡園　喇尼忽從棒球轉身當返鄉青農

▲喇尼忽。（圖／喇尼忽提供）

記者楊舒帆／綜合報導

喇尼忽・伊斯巴里達夫在少棒及青少棒生涯各拿一座世界冠軍，但青棒時期手肘傷勢，棒球路也逐漸走向盡頭，大學畢業後，因為父親接受化療而荒廢咖啡園，成為他投入咖啡產業的契機，失去棒球夢沒有讓他失去鬥志，返鄉當青年農人（返鄉青農），開啟了咖啡之夢。

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喇尼忽把握輔仁大學在學時期的生活，40%留給棒球，因為是體保生還是得跟球隊作息，剩下60%不為自己設限的嘗試各個領域，高中畢業時他就設定目標要把教育學程修完，未來到教育界服務，體育系一般生畢業規定128學分，他超修到199學分畢業，他笑說，「人家的下課時間在休息，我都在趕跑下堂課的教室。」這對體育系學生來說，可不是能輕易辦到的事，甚至還請求學務長讓他能超修，包括老人學學程都是他接觸過的範圍，學業、社團與球隊練習都兼顧，過了充實的生活。

大學期間參加原住民服務性社團，甚至到柬埔寨擔任國際志工。喇尼忽表示，「社團活動印象最深刻的是，第一次辦返鄉服務營，我當副總召，到宜蘭偏鄉四季部落辦活動，接下這個職務我內心很懼怕，因為是從來沒做過的事情，與一般生的溝通落差很大，與廠商溝通也常碰壁，脾氣變得很壞。」

▲喇尼忽分享經歷。（圖／喇尼忽提供）

但這次的經驗也讓喇尼忽帶來軟實力的實力，他說，「4天3夜的營隊，我一直都在懷疑自己的能力，直到辦完才開始認定自己，這個契機也讓我體會到，我不要在侷限自己的生活圈，從體育圈走出去。國際志工也是我想都沒想過的事情，做完回想都覺得自己怎麼這麼不怕死。」

大學畢業後，喇尼忽到新北市麗林國小服務當代課老師，也當棒球隊教練，原本以為會未來就會一直擔任教職，沒想到父父親罹癌，開始化療過程，母親照顧最小的妹妹還要照顧父親很辛苦，喇尼忽看著父親退休後苦心經營的咖啡園，因為他的病痛而無法延續，興起返鄉發展的念頭。

喇尼忽說，「你知道嗎？下這個決心我也很害怕，因為我以前根本不喝咖啡，咖啡產業對運動員來講根本是不同的事，但我告訴自己，跟大學的時候一樣，不要設限，從零開始。」於是喇尼忽在北部的咖啡教室學習如何品嚐咖啡、沖煮萃取咖啡及烘焙咖啡，並考取了國際證照。

在台北學會咖啡師基本技能之後，真正的考驗在喇尼忽回鄉後開始，必須挑戰種植咖啡，他說，「採咖啡果的時候最忙，因為要看天氣工作，即使天氣好在外面把豆子拿出來曬，也要隨機待命，因為如果淋雨就糟了，這些過程如果受到影響，風味就會跑掉。」

▲喇尼忽種咖啡後製處理去除果皮。（圖／喇尼忽提供）

棒球生涯打下的體能基礎，讓喇尼忽面對務農生活比較有優勢，但是種咖啡所遇到的不可抗力的影響因素太多，如果辛苦呵護的豆子被淋濕，就會很挫折，但高中棒球生涯經歷傷痛的過程他都走過來了，喇尼忽說，「種咖啡的時候，心態方面更要學會放開。」

不向命運低頭的喇尼忽從棒球體認到一件事，「練習歸練習，比賽歸比賽。」他認為，比賽才能刺激自己成長，所以報名參加手沖咖啡比賽，以接觸咖啡不到半年的門外漢之姿參賽，還拿下第3名，雖然只是小盃賽仍給自己很大信心，接著報名第六屆TISCA全國手沖咖啡競賽，雖然最後沒有得名，不過他透露，「全國賽張力真的很大，對手都是咖啡店店長等技術很強的人，雖然最後沒有得名不過成績比我預期好，給我很大的鼓勵。」

目前喇尼忽在照顧家裡一公傾的咖啡園，他說，「咖啡是長期作物，很多步驟都不能耽誤，一但耽誤風味就會不一樣，客人喜歡穩定的味道，所以這很重要。」他周末固定在台東2266市集擺攤，有時也會北上加入公部門舉辦推廣小農的市集，過程中學會觀察客人眼色等銷售技能，都是持續累積的軟實力，而且因為父親還在接受化療，身為家中長子的喇尼忽要包辦大小事，相當辛苦但他樂在其中。

▲喇尼忽(右)推廣海端咖啡。（圖／喇尼忽提供）

雖然沒有繼續在棒球圈，喇尼忽只有偶爾打壘球當娛樂活動，但是看著蘇智傑、楊岱均等同期隊友在職棒比賽，他也很替他們開心，「因為他們堅持做一件事，沒有放棄。」然而，像他一樣從棒球轉換人生跑道的人也很多，「因為棒球人總是習慣安逸生活，一旦中斷就會很茫然，還在打球的時候，其實就可以慢慢想下一步，真的遇到必須中斷的時候，就能往那個方向去前進，就像我一樣。」

喇尼忽期待自己的經歷能分享給更多的人，這好像吸引力法則一樣，他在臉書分享的同時，也慢慢影響了別人，甚至受邀分享返鄉的過程，繼續準備將自己所體驗的生活分享下去，也想鼓勵那些還在徬徨自己發展方向的球員。

至於曾經擁有的大聯盟夢想無法實現之後，現在的夢想又是甚麼呢？喇尼忽說，「推廣海端咖啡的美好，讓大家都能喝到好的咖啡。」

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▲▼喇尼忽在市集擺攤。（圖／喇尼忽提供）