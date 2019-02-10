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大聯盟未來身價2億等級巨星（六）　現代棒球神獸楚特

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▲▼20180504天使對金鶯,楚特（Mike Trout）。（圖／路透社）

▲「現代棒球神獸」楚特（Mike Trout）新合約有機會破4億美元，創下史上超級天價。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟近年自由市場出現罕見「寒冬」，過往10年天價合約越來越少出現，而球員合約走向M型化，不過《Bleacher Report》為大家整理出未來3年身價有望破2億美元的10名球員，壓軸球員正是當今棒壇最強球員「神鱒」楚特（Mike Trout）。

楚特可說是不可多得的稀世奇才，堪稱是現代棒球神獸。根據《Baseball Reference》資料，楚特職棒生涯累積WAR值64.3，比兩大超級球星馬查多（Manny Machado）的33.8和哈波（Bryce Harper）的27.4相加還要高，最誇張的是，楚特目前累積的WAR值已經超越部分名人堂球員。

年僅26歲的楚特已經在大聯盟打滾8年，19歲就登上職棒最高殿堂，2012年站穩大聯盟，成為史上首位單季完成30轟、40盜的菜鳥，也是歷年來最年輕達成30轟30盜的球員，同時是大聯盟史上第一位單季30轟、45盜汗125得和的球員。

▲洛杉磯天使中外野手「鱒魚」楚特(Mike Trout)超美技沒收全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

▲楚特「五拍子」全能球員，當今棒壇最強。（圖／達志影像／美聯社）

自2012年奪得美聯新人王開始，連續7年入選美聯明星隊，在2014年摘下生涯首座美聯MVP，成為自1997年小葛瑞菲（Ken Griffey, Jr.）之後，首位獲全票支持拿到年度MVP的球員，接著2016年第二度奪得美聯MVP，成了史上第6位在25歲前就兩度獲得MVP的球員。

楚特2014年簽下的6年1.44億美元合約，目前還剩餘2年6650萬美元，天使球團有意在今年休賽季提出長約綁住楚特，但目前尚未有任何消息，資深記者海曼（Jon Heyman）曾指出，這紙合約約莫落在8年3.20億美元左右，期望楚特能夠一直在天使打到退休。

天使傳聞的8年3.20億美元合約，與史丹頓2014年簽下13年3.25億美元的北美職業運動史上最大張合約仍有差距，屆時這位「天下第一球星」才年僅29歲，新合約被看好創下大聯盟新紀錄，甚至有機會衝破4億美元天價。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 天使楚特現代神獸
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