國際總會未設　電競正式入主杭州亞運存在變數

▲電競要成為亞運正式項目還有變數。（圖／CFP，下同）



記者洪偵源／綜合報導

在2018年，電競進入了雅加達─巨港亞運的競賽殿堂，對遊戲愛好者與電競界是令人振奮的事情，並將成為2022年杭州亞運的正式項目，只是這遍歡愉聲下，其實有條消息被悄悄掩蓋過去，就是要進入亞運，還是存在著變數。

也就是說，杭州亞運還無法確定，電競會是正式項目，只是也不代表，就算出現，也可能還屬於示範項目，距離真正被認可的日子，還有一段路要走。

電競到底算不算運動，每個人都有不同答案，但它已獲國際奧會承認，但射擊類與暴力遊戲，不被認可為競賽項目，其實這並非難以克服的問題，畢竟電玩類型種類繁多，電競競賽種類也非常豐富。

之所以存在變數，就是目前電競還沒有單一國際總會設立，目前的電競賽事，都是由不同電競組織辦理，這與其他運動有管轄的國際單項運動總會不同，例如足球，只要是正式國際賽包括友誼賽，都要呈報國際足總，其實電競在2016年曾申請加入國際單項運動總會，但沒有成功。

此外，要成國際總會，由誰主導、權責劃分等問題，都非常複雜，因為電競的競爭媒介是遊戲，遊戲由不同廠商、設計者所研發，營銷、授權等責任、權益歸屬，比起傳統運動競技，都來得複雜許多。

但國際奧會會承認電競的地位，表示他們看見了電競驚人的賽事商機，尤其在智慧型手機與平板全面普及的推波助瀾下，可口可樂、BMW與英特爾，都紛紛加入贊助行列，樂觀估計2028年電競會有600億美元商機。