運動雲

> >

國際總會未設　電競正式入主杭州亞運存在變數

ETtoday運動雲

▲▼打網路遊戲，打LOL，打CS，電競。（圖／CFP）

▲電競要成為亞運正式項目還有變數。（圖／CFP，下同）

記者洪偵源／綜合報導

在2018年，電競進入了雅加達─巨港亞運的競賽殿堂，對遊戲愛好者與電競界是令人振奮的事情，並將成為2022年杭州亞運的正式項目，只是這遍歡愉聲下，其實有條消息被悄悄掩蓋過去，就是要進入亞運，還是存在著變數。

也就是說，杭州亞運還無法確定，電競會是正式項目，只是也不代表，就算出現，也可能還屬於示範項目，距離真正被認可的日子，還有一段路要走。

電競到底算不算運動，每個人都有不同答案，但它已獲國際奧會承認，但射擊類與暴力遊戲，不被認可為競賽項目，其實這並非難以克服的問題，畢竟電玩類型種類繁多，電競競賽種類也非常豐富。

之所以存在變數，就是目前電競還沒有單一國際總會設立，目前的電競賽事，都是由不同電競組織辦理，這與其他運動有管轄的國際單項運動總會不同，例如足球，只要是正式國際賽包括友誼賽，都要呈報國際足總，其實電競在2016年曾申請加入國際單項運動總會，但沒有成功。

此外，要成國際總會，由誰主導、權責劃分等問題，都非常複雜，因為電競的競爭媒介是遊戲，遊戲由不同廠商、設計者所研發，營銷、授權等責任、權益歸屬，比起傳統運動競技，都來得複雜許多。

但國際奧會會承認電競的地位，表示他們看見了電競驚人的賽事商機，尤其在智慧型手機與平板全面普及的推波助瀾下，可口可樂、BMW與英特爾，都紛紛加入贊助行列，樂觀估計2028年電競會有600億美元商機。

▲▼打網路遊戲，打LOL，打CS，電競。（圖／CFP）

關鍵字： 電競杭州亞運
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

毒品大哥入監...女友淚別不捨　30天後沒穿內衣甜睡男友小弟

推薦閱讀

最接近奧運資格　黃鈺仁術後休養世錦賽資格彈性保留

跆拳道中華隊年後開訓　啟動奧運挑戰計劃

超級盃／復仇者哽致敬　布雷迪是超級盃的薩諾斯

SBL／「台銀魔獸」謝宗融灌籃大賽傷退　呂孟瑋頂替

熱門新聞

「不要就拉倒」　湖人向鵜鶘開出最終報價

走過離隊風波　林志祥後悔自己沒做好

職棒生涯仍有夢　林志祥不放棄任何機會

比賽打到一半！獨行俠告知巴恩斯被交易到國王　換傑克森+藍道夫

交易大限倒數12小時林書豪何去何從？　傳聞國王、拓荒者有興趣

洋基經典「NY」是Tiffany＆co.設計的　6件事讓你更認識條紋軍

讀者回應

﻿

最新新聞

1遊戲跟得上亞奧運4年一次頻率？

2電競正式入主杭州亞運存在變數

3直擊大田超人氣老牌韓華鷹主場

4直擊光州起亞冠軍盃球場

5拚千安百轟百盜　張志豪還有目標

熱門新聞

1不要就拉倒　湖人開出對AD最終報價

2走過離隊風波　林志祥後悔沒做好

3職棒仍有夢　林志祥不放任何機會

4獨行俠交易巴恩斯到國王

5交易大限倒數林書豪何去何從？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

07/22富邦 vs 兄弟 賽前，台灣菸酒公司副總張黎明擔任開球嘉賓

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366