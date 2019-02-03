公鹿戰績獨走聯盟　字母哥大進化拚首座MVP

▲字母哥本季將挑戰生涯首座MVP。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

公鹿本季至今拿下37勝13敗的戰績獨走全聯盟，陣中王牌希臘「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）更是有著MVP級別的表現，今年在明星賽票選中字母哥也以第二高票獲選為東區明星隊隊長，本季可以說是希臘怪胎正式登上聯盟頂尖球星的行列。

2013年字母哥在投入NBA選秀時，不受到外界太多的期待，儘管在該屆選秀會上已經是第一個被挑中的非NCAA球員，但第15順位不算太前面，再加上該年算是選秀小年，就現有的成就來看只有歐拉迪波（Victor Oladipo）能夠稍與之抗衡。

▲字母哥的身材比起剛加入聯盟變得壯碩不少。（圖／達志影像／美聯社）



生涯初期的字母哥儘管有著211公分的身高，但是體型過於單薄，再加上無法克服NBA較遠的三分外線，也讓當初被譽為是「希臘KD」的他被打上了問號，不過在第二個賽季公鹿教練換成基德（Jason Kidd）後，安戴托昆波得到更多的上場機會，場均得分也突破雙位數，生涯就此開始起飛。

2015-16賽季基德讓字母哥打控球前鋒，他經過一季的適應後，隔年迎來爆發的生涯年，在2016-17賽季場均得分首度突破20分來到22.9、還有著8.8籃板、5.4助攻，該年入選生涯首次的明星賽，並且在季後拿到年度最佳進步獎、年度第二隊、年度防守第二隊。

▲羅培茲本季加盟公鹿徹底解放字母哥的禁區破壞力。（圖／達志影像／美聯社）



今年公鹿隊在休賽季盤來了中鋒羅培茲（Brook Lopez），他有著外線投射能力，這也大大釋放了字母哥在內線的威脅，當羅培茲把防守球員拉到外線後，禁區內就只剩下一名球員能對付字母哥，假使對手啟用包夾那字母哥也有策應能力讓隊友把球投進。

▲公鹿二哥密德爾頓。（圖／CFP）



除了本季新的助拳人外，過去幾季的公鹿二哥米德爾頓（Khris Middleton）今年入選了生涯第一次明星賽；還有著新人王布洛格登（Malcolm Brogdon）；後衛布萊德索（Eric Bledsoe）等綠葉，在由曾經拿過年度教練的巴登霍澤（Mike Budenholzer）執教，也讓公鹿本季戰績一飛沖天。

字母哥本季至今場均可以攻下26.4分、12.6籃板、5.9助攻，儘管得分不是生涯新高，但籃板、助攻都是生涯新高，並且他的兩分球命中率是相當嚇人的0.634，外加上球隊戰績獨走聯盟，各項數據都顯示字母哥將有機會在本季挑戰生涯首座MVP獎盃。

▼字母哥已經有著MVP等級的競爭力。（圖／達志影像／美聯社）

