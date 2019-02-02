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張泰山難忘天母封王　黃忠義：沒看過男生哭這麼大聲

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▲黃忠義、張泰山。（圖／記者王真魚攝）

▲黃忠義、張泰山。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中華職棒30週年特展2日舉辦「猛牛打線見面會」，邀請前興農牛球員「東哥」黃忠義及張泰山對談話當年，被問到最印象最深刻的戰役，張泰山透露是2004年天母對誠泰封王之戰，黃忠義在旁笑說：「泰山之所以印象深刻，是因為他哭了，沒看過一個男生哭這麼大聲！」

興農牛三番刀時期，張泰山、黃忠義與鄭兆行共組最強中心打線，2004年10月31日，興農在天母對戰誠泰，牛隊一度以6分大幅領先，但誠泰後來居上，在比賽後半段將比數追至僅剩1分差，9局上半，牛隊後援投手陽建福臨危受命登板，送出再見三振，驚險守住勝利，幫助球隊以9比8勝出，奪得下半季冠軍，取得總冠軍戰門票。

興農牛最後自力封王，連2年打進冠軍戰，也提前中斷兄弟4連霸，回憶當時，張泰山說：「後半段就只差1分，9局下2人出局，我問過鄭兆行的心情，我們都很害怕球打過來，心裡想著『拜託球不要打過來』，全身都很僵硬啊！還好陽建福蒸氣守下來。」

黃忠義透露，當時大幅領先卻被追至只剩1分差，主要是心情提前放鬆了，「大概7、8局時就有慶祝的氛圍，想不到讓對方趁機反攻。」他也笑說，張泰山之所以印象深刻，應該是因為當時哭得很大聲，「沒看過一個男生哭這麼大聲！哭就算了，還哭這麼大聲，但當時是真的很緊張。」

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