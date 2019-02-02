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「叫你總ㄟ出來打」代打滿貫成經典　黃忠義自爆狂發抖

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▲張泰山、黃忠義 。（圖／記者王真魚攝）

▲張泰山、黃忠義 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中華職棒30週年特展2日舉辦「猛牛打線見面會」，邀請前興農牛球員「東哥」黃忠義及張泰山到現場與球迷近距離互動，談到2007年「叫你總ㄟ出來打」經典代打滿貫砲，黃忠義笑說：「其實我當時拎著球棒走上打擊區，手在發抖、腳也在發抖。」

2007年5月15日，興農牛對戰LaNew熊（現為Lamigo桃猿），黃忠義在8局上5比8落後滿壘狀況下親上火線代打，面對L黃俊中一棒擊出左外野代打滿貫砲，也是東哥職棒生涯首支代打全壘打逆轉勝，賽後獲選為單場MVP，成了中職史上首位總教練獲選單場MVP，也是首位兼任球員開轟的總教練。

「我當時的想法很簡單、很單純，只是想幫球隊贏球。」黃忠義說，「沒想到十幾年過去了，成為球迷熱烈討論的話題，我真的非常開心創下這項紀錄，能夠名留青史，或許一兩百年後，依舊沒有人能突破，自己還驕傲的。」

當時，黃忠義雖然作為球隊總教練，但仍希望以選手身份在場上奮戰：「我還想完成當初進職棒的目標1500安，與球團討論後，他們願意讓我保有球員身份，我的心態仍把自己視為選手。」

回想當時，黃忠義坦言很緊張：「首席教練叫我上去代打，我拎著球棒...準備換上釘鞋，在綁鞋帶時，我發現我手在發抖、腳也在發抖，腦中充滿許多負面想法，心想為何要把這任務交給我？」

走上場的過程，黃忠義腦海一片空白，形容自己是輕飄飄地站上打擊區：「對方已經派出關門投手，球速相當快，我已有一段時間沒比賽，感覺是完全跑掉，那時單純只想碰到球。」

前2球即使碰到球也未能確實擊到球，黃忠義屢次將球碰出界外，但靠著經驗與對方纏鬥至滿球數，「凹到滿球數後，我最後的想法是『管它的』，三振又能拿我怎麼辦，沒想到最後是創造了紀錄。」在旁的張泰山打趣地回應，「總教練被三振，沒有人敢罵你啊。」引發全場大笑。

在球隊落後3分挺身而出，剛好輪到前段棒次上場打擊，黃忠義笑說，若是輪到中心棒次；由張泰山進攻，自己根本沒有機會上場，他笑稱：「或許這就是老天爺的安排吧。」

關鍵字： 中職張泰山黃忠義中華職棒興農牛
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