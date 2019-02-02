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主席欽點！籃網羅素打出生涯年　頂替歐拉迪波入選全明星

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▲▼籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅素打出生涯年，首度入選明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

聯盟主席希爾瓦（Adam Silver）在今（2）日正式宣布，欽點布魯克林籃網後衛羅素（D’Angelo Russell）透過遞補，入選2019明星賽，代替因傷整季報銷的印第安納溜馬主將歐拉迪波（Victor Oladipo）。這也是羅素生涯首度嚐到明星賽的滋味。

溜馬一哥歐拉迪波在1月交手暴龍時，不幸撕裂股四頭肌，導致今年賽季確定提前報銷。身為球隊唯一的明星球員，歐拉迪波的缺陣對溜馬而言是一大傷害，球隊失去頭號得分手後，苦吞四連敗。他本季場均能砍下18.8分、5.6籃板及5.2助攻。歐拉迪波連2年入選明星賽，不過卻因為傷勢導致無法穿上球衣參與盛會。

替補入選的羅素則是在2015年選秀會上，以首輪第二順位被洛杉磯湖人選中，帶著榜眼的光環，羅素雖然在菜鳥季就繳出場均13.2分、3.4個籃板與3.3次助攻的數據，卻因一些不成熟的行為和言論讓外界搖頭。

▲▼籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲球哥與羅素位置重疊也導致羅素遭到湖人交易。（圖／達志影像／美聯社）

由於發展未達到預期，再加上湖人要在2017選秀會上挑選「球哥」博爾（Lonzo Ball）因此放棄了羅素，將他交易至布魯克林籃網。就在人們以為羅素會就此沉淪時，今年他在籃網迎來了爆發般的生涯年，本賽季至今，場均29.7分鐘可為球隊貢獻19.6分、3.8籃板及6.4次助攻，三分球命中率達到37.4%，助籃網近期打出7勝3負的成績，目前排在東區第6的位置。

羅素這樣的好表現，不僅讓沉寂多時的籃網再度看見季後賽的曙光，更讓自己入選全明星賽替補。籃網隊官方和隊友紛紛給予祝福，值得一提的是，2015年選秀狀元、羅素的好朋友唐斯（Karl-Anthony Towns）也表示，「讓酸民們閉嘴吧，讓質疑聲停止，這就是這傢伙所做的一切。祝福我的兄弟羅素。」

本屆明星賽將由「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmop）與「詹皇」詹姆斯領軍，兩人將在8日挑選隊員，挑選的過程也將在電視上全程轉播。全明星賽的明星對抗賽將於18日在夏洛特黃峰主場舉行。

▼籃網在羅素的領軍下本季有望重返季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA籃網羅素D’Angelo Russell歐拉迪波Victor Oladipo
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