主席欽點！籃網羅素打出生涯年　頂替歐拉迪波入選全明星

▲羅素打出生涯年,首度入選明星賽。(圖/達志影像/美聯社)



記者黃詩崴/綜合報導

聯盟主席希爾瓦(Adam Silver)在今(2)日正式宣布,欽點布魯克林籃網後衛羅素(D’Angelo Russell)透過遞補,入選2019明星賽,代替因傷整季報銷的印第安納溜馬主將歐拉迪波(Victor Oladipo)。這也是羅素生涯首度嚐到明星賽的滋味。

Look who's an All-Star N:OW...



CONGRATULATIONS 2019 #NBAAllStar @DLoading pic.twitter.com/cAJWcPUksF