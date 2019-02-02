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歐陸連線不急！　庫班：「波神」提前關機

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▲▼波爾辛吉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲波爾辛吉斯轉戰獨行俠的第一個賽季將會穿西裝過完。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

紐約尼克隊與達拉斯獨行俠在昨（1）日完成一筆驚天動地的交易，獨行俠盤來尼克一哥波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），「波神」會與同為歐陸新秀唐西奇（Luka Doncic）擦出什麼樣的火花固然讓人期盼，但老闆庫班（Mark Cuban）卻透露，仍在養傷的波爾辛吉斯本季不會出賽，提前關機備戰下個賽季。

▲▼波爾辛吉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲波爾辛吉斯左膝十字韌帶斷裂將讓他缺陣1個半賽季。（圖／達志影像／美聯社）

根據《ESPN》報導，波爾辛吉斯1年多前因為左膝十字韌帶斷裂，缺席尼克本季所有比賽，這次透過交易來到達拉斯獨行俠，即便1月份尼克球團已對波爾辛吉斯做出評估，膝蓋恢復的狀態良好，也有參加球隊部分訓練。不過此次交易案砸重本的獨行俠老闆庫班仍不敢輕忽，接受媒體採訪時表示，「波爾辛吉斯本季不會披上獨行俠戰袍出戰任何一場比賽，將提前關機預備下個球季。」

波爾辛吉斯今年夏天將成為受限自由球員，獨行俠這次敢將他交易來，應該已經做好準備在球季結束後跟進所有報價把他留在陣中，讓他接班「德佬」諾威斯基（Dirk Nowitzki）的位置，甚至是在明年簽下一張長達5年總價1.58億美元的頂薪大約，與19歲的唐西奇（Luka Doncic）組成了最強「歐陸連線」。值得一提的是，諾威茨基就是波爾辛吉斯在聯盟的偶像。

▲▼波爾辛吉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲健康的波爾辛吉斯身手猶如全盛期諾威斯基。（圖／達志影像／美聯社）

「很明顯，我們認為他是一名有天分的年輕球員，很多地方與諾威斯基相似，這有點像是諾威斯基與奈許（Steven Nash）的組合，只是其中一人更高一些。」總教練卡萊爾（Rick Carlisle）開玩笑的表示。至於波爾辛吉斯、小哈德威和李的加盟記者會將在5日舉行。

波爾辛吉斯在2015年以第一輪第四順位被尼克隊選走，外線手感以及禁區破壞力令許多球隊垂涎三尺，上賽季在因傷導致報銷前，場均可以攻下 22.7 分、6.6 籃板與2.4 阻攻，也入選了2018年的全明星賽。

關鍵字： NBA獨行俠波爾辛吉斯Kristaps Porzingis
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