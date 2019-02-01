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新世代狼王連2年入選明星賽　唐斯得知入選後激動落淚

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記者黃詩崴／綜合報導

NBA官方今（1）日公布明星賽替補陣容，狼王唐斯（Karl-Anthony Towns）成為灰狼本季唯一入選明星賽的球員，他在得知能夠連2年參與明星賽盛會的當下，激動地哭了出來。

唐斯當天晚上包場請明尼蘇達灰狼、WNBA山貓隊的職員看電影，他在電影院外的走道看著入選影片，一看到自己的名字的時候，激動到把手機都丟在地上掩面痛苦，他的父母親得知消息後也前來恭喜他，他走進戲院後得到隊職員的鼓掌歡聲。

▲▼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒離隊後唐斯一肩扛起球隊。（圖／達志影像／美聯社）

唐斯對著球隊職員發表入選感想，「這一切都要歸功於我的隊友們，還有你們對於球隊的復出。對我而言最重要的是球衣前面的隊名，而不是背後的名字。」

灰狼隊友威金斯（Andrew Wiggins）對於唐斯入選表達敬意，「他在我們球隊佔了相當相當重要的一部分，他已經長時間在這個聯盟中展現出宰制力，他根本無人能擋，每場比賽中他不只會被包夾有時候還會遇到三夾，我認為他絕對是值得進入明星賽的。」

本季浴血回歸的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）明星賽球迷票選階段，在西區後衛中高居第二，但是在綜合球員以及媒體的選票後不慎落選，也成為本屆明星賽的遺珠之一，外加上季中轉隊的巴特勒（Jimmy Butler）也導致唐斯是灰狼本季明星賽唯一代表。

唐斯是2015年以狀元之姿被灰狼隊選中，不到4年的時間，已經成為聯盟最佳長人之一，生涯場均可以拿下21.8分、11.8籃板、2.5助攻；年僅23歲的他去年首度入選明星賽，今年賽季，場均22.6分、12.1籃板，以及有著生涯新高的3.1助攻和1.9次阻攻。

▼唐斯連續2年入選明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰狼唐斯Karl-Anthony Towns明星賽
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