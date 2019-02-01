曾拿奧運羽球銀牌　「自由人」順螢組合、雙蔚找到教練

▲大馬混雙「順螢組合」陳炳順／吳柳瑩於印尼大師賽止步4強。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

世界羽聯(BWF)超級500賽印尼大師賽中，以「自由人」身份參賽的前大馬混雙「順螢組合」陳順炳／吳柳螢最終止步4強，賽後吳柳螢曾坦言需要教練在旁協助，當時有消息指出他們將和男雙「雙蔚」吳蔚昇／陳蔚強合作尋找，而據陳蔚強透露，他們已經找到前大馬男雙名將鄒俊英，將在3月份起正式擔任兩隊的教練。

目前世界排名第六的「順螢組合」曾拿過2016里約奧運混雙銀牌，去年退出國家隊，緊接著拿過奧運男雙銀牌的「雙蔚」也退出，兩隊在今年初的首站賽事泰國大師賽中互相擔任教練，第二站大馬大師賽則找來鄒俊英等人「幫忙」，而印尼大師賽兩隊則是獨自面對，也讓吳柳螢在止步4強後，大嘆還是需要教練場邊指導，點出比賽盲點。

▲大馬男雙「雙蔚」吳蔚昇(右)與陳蔚強。（圖／資料照／CFP）



不過，因為退出國家隊，自由人的教練選擇不多，又礙於經費問題，因此原本就有消息指出順螢組合會和雙蔚共同聘請教練，31日陳蔚強在結束體能訓練後也證實此事，「鄒俊英教練是目前最有時間能幫助我們的人，畢竟擔任教練也必須付出時間和精力，最重要的是，他之前也是國家雙打球員，能給我們許多實戰幫助。」

前大馬男雙名將鄒俊英，過去搭擋陳重名在2001年拿下世錦賽銅牌、2002年釜山亞運銅牌，曾是大馬最強男雙組合，對於擔任自由球員的教練，他表示自己對兩隊的情況大致了解，又剛好沒有合約在身、時間能配合，因此答應擔任教練，目前僅是口頭約定，雙方預計會在3月正式簽約。