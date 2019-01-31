從韓職打回大聯盟　泰晤士回南韓獻聲《蒙面歌王》迷倒全場

▲泰晤士（Eric Thames）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

從韓職打回大聯盟，泰晤士（Eric Thames）2017年一度佔據聯盟全打王，單季31轟的演出寫下最振奮人心的故事。而他在這個月回到南韓卻不是因為棒球，而是登上綜藝節目《蒙面歌王》獻聲唱Stevie Wonder的經典曲目Isn’t She Lovely。

泰晤士2011年升上大聯盟，但兩年下來成績並不理想於2014年前往韓職效力NC恐龍，2015年成就單季40轟（47轟）、40盜，不僅是韓職第一人更是亞洲各大職業棒球聯盟第一人，並獲得金手套雙料MVP。

2017年泰晤士以3年1600萬美元回到大聯盟加盟釀酒人，季初連續5場開轟追平隊史、前7場8轟演出，開季第一個月以11發全壘打暫居全壘打王，直到大腿筋拉傷驚奇之旅才暫緩，不過從韓職打回大聯盟的故事已經造成轟動，短短不到兩個月還被大聯盟3度驗尿。

泰晤士在30歲的年紀終於站穩大聯盟，很大的原因要歸功於他在韓職磨練出來的選球功力，而他也把南韓當作自己第二個故鄉，不僅在他的裝備上不時可以看見韓語，就連社群網路帳號也都使用韓語名註冊，偶爾還會使用韓語跟球迷互動。

泰晤士這次上節目先用了Isn’t She Lovely征服了現場來賓，之後泰晤士再用韓語安可了一首南韓團體10cm的Americano。

泰晤士在回鍋大聯盟第一年繳出.247/.359/.518打擊三圍，擊出31轟貢獻63打點，隨著他開季火燙的表現也被各隊開始針對，三振數不斷飆升最後以163K作收。2018年泰晤士出賽從138場下滑到96場，打擊三圍.219/.306/478，敲出16發全壘打貢獻37打點，同時也吞了97K。要在大聯盟延續驚奇之旅，2019年的合約年對泰晤士來說非常關鍵。